Update Klasemen Super League Usai Malut United Bantai Persis Solo: PSBS Resmi Degradasi, Persebaya Surabaya Keluar dari 4 Besar

JawaPos.com - Malut United tampil trengginas melawan Persis Solo di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Bayangkan saja, tim berjuluk Laskar Kie Raha itu berhasil menumbangkan tamunya dengan hanya berkekuatan 10 pemain.

Duel tersebut berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (2/5/2026) malam WIB. Dalam pertandingan tersebut, Laskar Kie Raha harus bermain dengan 10 pemain setelah sang kapten Gustavo Franca diganjar kartu merah pada menit ke-31.

Meski demikian, Malut United menunjukkan taringnya dalam laga tersebut. Tim polesan Hendri Susilo itu menang atas Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- dengan skor telak 5-2. Persis Solo yang bermain dengan 11 pemain dibuat mati kutu oleh 10 pemain Laskar Kie Raha.

Gol-gol kemenangan Malut United dicetak lewat hattrick David Da Silva (18’, 39’, 45+1 P), Nilson Barbosa (49’), dan ditutup oleh Yakob Sayuri (68’). Sementara dua gol Persis Solo disumbang oleh Bruno Gomes (14’) dan Arkhan Kaka (77’).

Kemenangan tersebut membuat Malut United kembali ke posisi empat, setelah sempat digusur Persebaya Surabaya. Laskar Kie Raha mengemas 52 poin, hanya unggul satu angka saja atas Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya.

Kemudian Malut United juga hanya berjarak lima angka saja atas Bhayangkara FC dan Dewa United yang berada di posisi keenam dan ketujuh. Artinya, posisi Laskar Kie Raha masih belum aman. Armada Hendri Susilo wajib menyapu bersih tiga laga tersisa dengan kemenangan jika ingin finis posisi empat besar.

Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Persis Solo. Pasalnya Laskar Sambernyawa gagal keluar dari zona degradasi. Mereka saat ini masih terkunci di posisi ke-16 dengan raihan 27 poin.

Persis Solo tertinggal dua angka dari Madura United yang berada di posisi ke-15 atau zona aman. Laskar Sambernyawa berpotensi semkain tertinggal, mengingat Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- belum memainkan laga pekan ke-31.

Madura United baru akan memainkan pertandingan pekan ke-31 melawan Bali United pada Selasa (5/5/2026) mendatang. Laskar Sape Kerrab wajib memanfaatkan momentum tersebut guna memperlebar jarak dari kejaran Persis Solo.