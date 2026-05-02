Bongkar 3 Fakta Menarik Persebaya Surabaya vs PSBS Biak: Brace Pertama hingga Empat Gol Meriahkan Stadion GBT

Milos Raickovic setelah cetak gol ke gawang PSBS Biak. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya berhasil menumbangkan PSBS Biak di Super League pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5).
Setelah imbang di babak pertama, Persebaya bermain lebih menyerang dengan memasukkan Bruno Moreira dan Malik Risaldi di awal babak kedua.
Hasilnya, Milos Raickovic berhasil mencetak gol pada menit ke-53.
Gol tersebut membuat Persebaya tampil ganas dan mencetak tiga gol tambahan. Gol-gol tersebut dicetak oleh Milos Raickovic dan brace Francisco Rivera.
Ada tiga fakta menarik dari kemenangan Persebaya dari PSBS Biak. Apa saja fakta-fakta tersebut?
Milos Raickovic berhasil mencatatkan brace pertamanya bersama Persebaya. Dengan dua golnya ke gawang PSBS Biak membuat pemain asal Montenegro tersebut mencetak tiga gol hingga pekan ke-31.
Baca Juga:Meroket ke Peringkat 4! Update Klasemen Persebaya Surabaya Usai Gasak PSBS Biak 4-0 di GBT
Bernardo Tavares berhasil membuat lini pertahan Persebaya tampil lebih kuat. Sejak menang melawan Malut United, Green Force tidak pernah kebobolan lagi hingga melawan PSBS Biak.
Bukan hanya lini pertahanan yang tampil tangguh, namun lini penyerangan juga menjadi lebih tajam. Persebaya sudah mencetak 10 gol dari tiga pertandingan.
Untuk pertama kalinya, Persebaya mampu mencetak empat gol ke gawang PSBS Biak. Melansir Transfermarkt, dalam dua pertandingan di tahun 2024 dan 2025, Persebaya hanya mampu menang dengan skor 1-0.
Itu tadi, tiga fakta menarik dari kemenangan Persebaya dari PSBS Biak. Dengan kemenangan tersebut, Persebaya bertengger di posisi keempat klasemen Super League.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya