Bongkar 3 Fakta Menarik Persebaya Surabaya vs PSBS Biak: Brace Pertama hingga Empat Gol Meriahkan Stadion GBT

JawaPos.com - Persebaya Surabaya berhasil menumbangkan PSBS Biak di Super League pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5).

Setelah imbang di babak pertama, Persebaya bermain lebih menyerang dengan memasukkan Bruno Moreira dan Malik Risaldi di awal babak kedua.

Hasilnya, Milos Raickovic berhasil mencetak gol pada menit ke-53.

Gol tersebut membuat Persebaya tampil ganas dan mencetak tiga gol tambahan. Gol-gol tersebut dicetak oleh Milos Raickovic dan brace Francisco Rivera.

Ada tiga fakta menarik dari kemenangan Persebaya dari PSBS Biak. Apa saja fakta-fakta tersebut?

1. Brace pertama Milos Raickovic Milos Raickovic berhasil mencatatkan brace pertamanya bersama Persebaya. Dengan dua golnya ke gawang PSBS Biak membuat pemain asal Montenegro tersebut mencetak tiga gol hingga pekan ke-31.

2. Persebaya clean sheet lagi Bernardo Tavares berhasil membuat lini pertahan Persebaya tampil lebih kuat. Sejak menang melawan Malut United, Green Force tidak pernah kebobolan lagi hingga melawan PSBS Biak.

Bukan hanya lini pertahanan yang tampil tangguh, namun lini penyerangan juga menjadi lebih tajam. Persebaya sudah mencetak 10 gol dari tiga pertandingan.

Para pemain Persebaya melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang PSBS Biak. (Dok. Persebaya)

3. Persebaya pertama kali cetak empat gol ke gawang PSBS Biak Untuk pertama kalinya, Persebaya mampu mencetak empat gol ke gawang PSBS Biak. Melansir Transfermarkt, dalam dua pertandingan di tahun 2024 dan 2025, Persebaya hanya mampu menang dengan skor 1-0.