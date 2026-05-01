Persija Makin Percaya Diri! Dony Tri dan Shayne Pattynama Kompak Jaga Fokus di 4 Laga Akhir

Shayne Pattynama (tengah) sudah siap untuk debut bareng Persija Jakarta. (Dok. Persija)
JawaPos.com–Persija Jakarta sedang berada dalam momentum positif setelah kemenangan meyakinkan 4-0 atas Persis Solo pada pekan ke-30 Super League 2025/2026. Hasil tersebut bukan hanya menambah tiga poin penting, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri tim Macan Kemayoran jelang empat laga terakhir musim ini.
Dalam pertandingan tersebut, Persija tampil solid di semua lini. Pertahanan terlihat sangat disiplin dan sulit ditembus, sementara lini serang bermain kreatif dengan variasi serangan yang cukup efektif.
Performa tersebut membuat Persija mampu menutup laga tanpa kebobolan. Sekaligus mencetak empat gol yang menunjukkan ketajaman tim asuhan Mauricio Souza.
Bek Persija Shayne Pattynama menegaskan, kemenangan tersebut harus segera dilupakan sebagai euforia berlebihan. Menurut dia, masih ada tantangan lebih besar yang menanti di depan.
”Itu pertandingan yang bagus, kami menang 4-0 tanpa kebobolan. Masih ada empat pertandingan lagi, dan itu seperti empat final bagi kami,” ujar Shayne dikutip dari persija.id.
Senada dengan itu, Dony Tri Pamungkas juga menegaskan pentingnya menjaga fokus di setiap laga tersisa. Dia menilai bahwa peluang Persija untuk meraih hasil maksimal masih sangat terbuka, namun konsistensi menjadi kunci utama.
”Sisa empat pertandingan lagi, tetapi kami fokus satu pertandingan demi satu pertandingan untuk memenangkan pertandingan,” ucap Dony.
Persija kini bersiap menghadapi jadwal padat dan menantang. Mereka akan bertandang ke markas Persijap pada 4 Mei 2026, lalu menjamu Persib pada 10 Mei 2026 dalam laga yang diprediksi berlangsung panas.
Setelah itu, Persija akan melawat ke Persik Kediri pada 16 Mei 2026, sebelum menutup musim dengan menjamu Semen Padang pada 23 Mei 2026.
