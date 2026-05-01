Mario Lemos Kecewa, Persijap Gagal Dapat 1 Poin Usai Penalti di Menit Akhir Gagal

JawaPos.com–Persijap Jepara harus pulang dengan tangan hampa usai takluk 0-1 dari Dewa United FC pada laga pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 di Banten International Stadium, Rabu (29/4) malam.

Hasil ini sekaligus menghentikan tren positif Laskar Kalinyamat yang sebelumnya mencatat tiga kemenangan beruntun. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut lahir dari titik putih.

Alex Martins sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-54 setelah wasit menunjuk penalti untuk Dewa United akibat pelanggaran di kotak terlarang. Eksekusi tersebut tidak mampu dibendung kiper Persijap, sehingga tuan rumah unggul lebih dulu.

Meski tertinggal, Persijap tidak tinggal diam. Mereka mencoba menekan dan mencari gol penyeimbang sepanjang sisa laga.

Peluang emas datang di masa injury time, tepatnya menit 90+7, ketika wasit kembali memberikan hadiah penalti untuk Persijap. Namun sayang, kesempatan emas itu gagal dimaksimalkan.

Carlos Franca yang maju sebagai eksekutor justru berhasil dibaca dengan baik oleh kiper Dewa United, Sonny Stevens. Penyelamatan krusial tersebut memastikan tim tuan rumah mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kekalahan ini juga mengakhiri catatan delapan pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya diraih Persijap, dengan rincian empat kemenangan dan empat hasil imbang. Tambahan tanpa poin membuat mereka masih tertahan di peringkat ke-13 dengan koleksi 31 poin.

Posisi tersebut belum sepenuhnya aman, karena Persijap masih hanya berjarak empat poin dari Persis Solo yang berada di zona degradasi dengan 27 poin. Situasi ini membuat persaingan di papan bawah semakin ketat menjelang akhir musim.