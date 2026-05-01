Toni Firmansyah Blak-blakan! Waspada Serangan Balik PSBS Biak, 90 Menit Jadi Penentu Nasib Persebaya Surabaya

Toni Firmansyah saat diberikan arahan oleh Francisco Rivera di Persebaya Surabaya. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi momen krusial saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League 2025/2026. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026) sore itu, menjadi penentu arah langkah Green Force di papan atas klasemen.
Di atas kertas, pertandingan ini tampak menguntungkan bagi tuan rumah. Namun, situasi internal tim yang belum sepenuhnya ideal membuat laga ini berpotensi berjalan jauh lebih sulit dari prediksi.
Toni Firmansyah tampil sebagai salah satu pemain yang menunjukkan kesiapan penuh jelang duel penting tersebut. Gelandang muda itu memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur demi mengamankan tiga poin.
“Untuk kondisi pemain cukup baik, dan kita semua siap. Semua pemain akan berusaha 100 persen dan memberikan yang terbaik untuk Bonek Bonita,” katanya.
Pernyataan itu mencerminkan tekad kuat skuad Persebaya Surabaya untuk tidak terpeleset di kandang sendiri.
Meski demikian, Toni tidak menutup mata terhadap potensi ancaman dari tim tamu. Ia sepakat dengan pelatih Bernardo Tavares yang sebelumnya mengingatkan PSBS Biak bisa menjadi lawan berbahaya.
Menurutnya, posisi PSBS Biak di dasar klasemen justru membuat mereka tampil tanpa beban. Kondisi itu sering kali memicu kejutan, terutama saat menghadapi tim papan atas.
“Mereka pasti akan bekerja keras mengambil poin di sini, tapi kami harus fokus 90 menit dan bekerja keras, terutama mengantisipasi serangan balik mereka,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan kewaspadaan menjadi kunci utama dalam laga ini.
Serangan balik cepat memang menjadi salah satu kekuatan utama PSBS Biak musim ini. Meski kerap tertekan, tim berjuluk Badai Pasifik itu mampu memanfaatkan celah kecil untuk menciptakan peluang berbahaya.
