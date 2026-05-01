Peringatan Keras Bernardo Tavares! Persebaya Surabaya Diminta Waspada, PSBS Biak Bisa Jadi Bom Waktu

Bernardo Tavares mengingatkan pemain Persebaya Surabaya agar tidak lengah menghadapi PSBS Biak yang berjuang lolos degradasi. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya tak mau terlena usai kemenangan besar, meski baru saja berpesta gol di laga sebelumnya. Bernardo Tavares langsung memberi peringatan keras kepada skuadnya jelang duel kontra PSBS Biak yang berpotensi jadi jebakan berbahaya.
Laga pekan ke-31 Super League 2025/2026 ini bukan sekadar formalitas bagi Persebaya Surabaya.
Di balik posisi lawan yang berada di papan bawah, tersimpan ancaman besar yang bisa menggagalkan ambisi Green Force menjaga posisi di klasemen.
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares secara tegas mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan kemenangan 4-0 atas Arema FC di pekan sebelumnya.
Ia menilai situasi tersebut justru berpotensi menjadi bumerang jika tidak diantisipasi dengan serius.
“Ini pertandingan yang berbahaya karena kami baru saja meraih kemenangan bagus, sementara lawan datang dengan hasil buruk. Namun mereka tetap tim yang bagus dan memiliki peluang-peluang yang oke,” kata Tavares, Jumat (1/5/2026).
Peringatan itu bukan tanpa alasan karena PSBS Biak datang dengan motivasi tinggi untuk keluar dari tekanan. Tim tamu dipastikan akan bermain habis-habisan demi menjaga asa lolos dari jeratan degradasi musim ini.
Menurut Tavares, kondisi tersebut membuat PSBS Biak justru lebih berbahaya dibanding tim yang sedang dalam tren positif. Mereka tidak punya beban dan bisa tampil lepas sepanjang pertandingan.
“Mereka tidak akan merasa rugi apa pun dan akan bermain tanpa tekanan. Kami tidak boleh lengah karena apa yang kami lakukan sebelumnya tidak akan membantu di pertandingan besok,” ujarnya.
Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga menghadapi kendala dalam persiapan tim jelang laga penting ini. Waktu yang terbatas membuat tim pelatih harus ekstra cermat dalam menentukan komposisi pemain terbaik.
