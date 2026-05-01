Ambisi Jefferson Silva Meledak! Gol Perdana Sinyal Bahaya Jelang Persebaya Surabaya Lawan PSBS Biak

JawaPos.com — Persebaya Surabaya langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya dengan ambisi besar saat menjamu PSBS Biak di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Bermain di Gelora Bung Tomo, Sabtu 2 Mei 2026, Green Force membawa kepercayaan diri tinggi usai kemenangan meyakinkan di laga sebelumnya.

Atmosfer optimisme menyelimuti skuad Persebaya Surabaya yang sedang berada dalam tren positif. Mereka tak hanya memburu tiga poin, tetapi juga ingin menjaga konsistensi performa di fase krusial musim ini.

Salah satu sorotan mengarah kepada Jefferson Silva yang mulai menunjukkan peran penting dalam tim. Pemain asal Brasil itu datang dengan misi pribadi yang kini mulai terlihat hasilnya di atas lapangan.

Gol perdananya menjadi sinyal kuat kebangkitan performanya bersama Green Force. Momentum tersebut diyakini bisa menjadi bahan bakar tambahan saat menghadapi PSBS Biak.

Meski kemenangan telak atas Arema FC masih terasa hangat, fokus tim kini sepenuhnya tertuju ke laga berikutnya. Evaluasi tetap dilakukan agar performa impresif tidak membuat pemain cepat puas.

Dalam pertandingan derbi tersebut, Persebaya Surabaya tampil dominan dan menunjukkan kualitas permainan yang solid. Namun, tim pelatih menegaskan tantangan ke depan tidak akan lebih mudah.

Jefferson Silva menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian lewat kontribusi lengkapnya. Ia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga aktif membantu pertahanan dengan kerja keras tanpa henti.

Selama 90 menit di lapangan, pergerakan Jefferson memberi dimensi berbeda dalam permainan Persebaya Surabaya. Kehadirannya di sisi kiri membuat aliran serangan lebih variatif dan sulit ditebak lawan.