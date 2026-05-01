Potensi Pesta Gol Persebaya Surabaya Lawan PSBS Biak! Green Force Siap Antarkan Badai Pasifik Degradasi

Pemain PSBS Biak saat berjuang bertahan di Super League 2025/2026. (PSBS)
JawaPos.com — Laga sarat tensi bakal tersaji saat Persebaya Surabaya menjamu PSBS Biak Numfor pada Sabtu (2/5/2026). Duel di Stadion Gelora Bung Tomo pukul 15.30 WIB ini diprediksi jadi panggung dominasi tuan rumah sejak menit awal.
Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menang telak 4-0 atas Arema FC. Kemenangan itu bukan sekadar tiga poin, tapi juga sinyal performa Green Force sedang menanjak tajam.
Dalam tiga laga terakhir Super League, Persebaya Surabaya mampu mengamankan dua kemenangan penting. Konsistensi ini menjadi modal kuat untuk kembali mengincar poin penuh di hadapan Bonek.
Produktivitas lini depan juga jadi alasan optimisme tinggi di kubu tuan rumah. Bruno masih memimpin daftar top skor tim, diikuti Francisco Rivera dan Paulo Gali yang tak kalah tajam.
Absennya Ernando Ari karena cedera engkel memang jadi catatan tersendiri. Namun, kehadiran Andhika Ramadhani di bawah mistar tetap memberi rasa aman bagi lini belakang.
Di sisi lain, PSBS Biak datang dengan kondisi jauh dari ideal. Tim asal Papua itu tengah terpuruk setelah menelan lima kekalahan beruntun di kompetisi liga.
Rentetan hasil buruk tersebut memperlihatkan rapuhnya lini pertahanan mereka. Bahkan dalam lima laga terakhir, PSBS Biak kebobolan dalam jumlah besar yang membuat mental tim ikut tertekan.
Kondisi ini memaksa PSBS Biak kemungkinan besar akan bermain lebih defensif. Strategi bertahan total sambil mengandalkan serangan balik bisa jadi satu-satunya cara mencuri peluang.
Namun, tekanan bermain di kandang Persebaya Surabaya bukan hal mudah. Atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo kerap menjadi momok bagi tim tamu yang mencoba mencuri poin.
