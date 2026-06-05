Dalberto Resmi Bergabung ke DPMM FC, Eks Mesin Gol Arema Siap Ramaikan Liga Super Malaysia

JawaPos.com - DPMM FC resmi mendapatkan tambahan amunisi baru untuk menghadapi Liga Super Malaysia musim 2026/2027. Klub asal Brunei Darussalam tersebut mengamankan jasa penyerang asal Brasil, Dalberto, yang sebelumnya memperkuat Arema FC di kompetisi Indonesia.

Kepastian transfer DPMM FC ini sekaligus mengakhiri kebersamaan Dalberto dengan Arema FC setelah menjalani musim yang cukup impresif bersama tim berjuluk Singo Edan. Penyerang berusia 31 tahun itu menjadi salah satu pemain asing paling menonjol di kompetisi musim lalu berkat kontribusinya yang konsisten di lini depan.

Sepanjang musim 2025/2026, Dalberto mencatatkan 28 penampilan bersama Arema FC. Dari jumlah tersebut, dia berhasil membukukan 20 gol dan 8 assist, sebuah catatan yang menunjukkan peran pentingnya dalam permainan tim.

Tidak hanya dikenal sebagai pencetak gol, Dalberto juga memiliki fleksibilitas bermain yang menjadi nilai tambah tersendiri. Selain beroperasi sebagai penyerang tengah, pemain bernama lengkap Dalberto Luan Belo itu juga mampu dimainkan di sektor sayap kanan maupun kiri.

Kemampuan tersebut membuatnya menjadi ancaman bagi pertahanan lawan karena dapat beradaptasi dengan berbagai kebutuhan taktik. Kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, serta kemampuan menyelesaikan peluang menjadi salah satu alasan mengapa DPMM FC tertarik mendatangkannya.

Bagi DPMM FC, kedatangan Dalberto diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lini serang tim. Klub yang akan kembali bersaing di Liga Super Malaysia itu tengah berupaya membangun skuad yang kompetitif guna menghadapi persaingan musim depan yang diprediksi semakin ketat.

Sementara itu, kepergian Dalberto tentu meninggalkan kesan tersendiri bagi suporter Arema FC. Sejak bergabung pada pertengahan 2024, pemain asal Brasil tersebut berhasil menjadi salah satu andalan tim dan beberapa kali tampil sebagai pembeda dalam pertandingan penting.

Secara keseluruhan, Dalberto membukukan 61 penampilan dan 34 gol selama memperkuat Arema FC di berbagai ajang. Catatan tersebut menjadikannya salah satu penyerang asing yang cukup sukses dalam beberapa musim terakhir bersama klub asal Malang tersebut.