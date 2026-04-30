Empat Bintang Persija Masuk TC Timnas Indonesia, Mauricio Souza Beri Pesan Khusus untuk Eksel

Selebrasi Eksel Runtukahu usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Persija)
JawaPos.com–Kabar positif datang dari Persija Jakarta menjelang bergulirnya ASEAN Hyundai Cup 2026. Empat pemain Macan Kemayoran mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen bergengsi Asia Tenggara tersebut.
Keempat pemain yang dipanggil adalah Muhammad Fajar, Shayne Pattynama, Witan Sulaeman, dan Eksel Runtukahu. Mereka dijadwalkan mengikuti training camp di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026 sebelum agenda lanjutan persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup pada 24 Juli sampai 26 Agustus 2026.
Pelatih Persija Mauricio Souza menyambut baik pemanggilan empat anak asuhnya itu. Menurut dia, kesempatan membela tim nasional menjadi pencapaian penting dalam perjalanan karir seorang pesepak bola profesional.
”Pertama, saya sangat senang untuk para pemain. Mimpi setiap pemain adalah membela tim nasional. Jika mereka dipanggil, itu karena mereka layak,” ujar Mauricio Souza dikutip dari ileague.id.
Dari empat nama tersebut, Eksel Runtukahu menjadi sosok yang mendapat perhatian khusus. Pasalnya, ini merupakan panggilan pertama bagi striker berusia 28 tahun tersebut untuk bergabung dengan Timnas Indonesia.
Penampilan Eksel bersama Persija musim ini memang cukup konsisten. Penyerang asal Sulawesi Utara itu telah mencatatkan enam gol dari 21 pertandingan bersama Macan Kemayoran di kompetisi musim 2025/2026.
Baca Juga:Update Klasemen Super League! Borneo FC Kudeta Persib Bandung, Madura United Keluar dari Zona Merah
Mauricio mengaku puas dengan perkembangan permainan Eksel selama berada di bawah arahannya. Dia menilai sang striker memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan tim, terutama dalam duel fisik dan kemampuan mencari ruang di lini pertahanan lawan.
”Eksel adalah pemain yang sangat saya sukai. Dia melakukan tepat apa yang saya minta. Dia penyerang yang punya kekuatan fisik untuk menyerang lawan dan menyerang ruang,” kata Mauricio.
Meski begitu, pelatih asal Brasil tersebut menilai Eksel masih memiliki ruang untuk berkembang. Terutama dalam aspek kerja sama tim dan kontribusi saat membangun serangan.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun