Kamis, 30 April 2026 | 12.28 WIB

Empat Bintang Persija Masuk TC Timnas Indonesia, Mauricio Souza Beri Pesan Khusus untuk Eksel

Selebrasi Eksel Runtukahu usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Persija)

JawaPos.com–Kabar positif datang dari Persija Jakarta menjelang bergulirnya ASEAN Hyundai Cup 2026. Empat pemain Macan Kemayoran mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen bergengsi Asia Tenggara tersebut.

Keempat pemain yang dipanggil adalah Muhammad Fajar, Shayne Pattynama, Witan Sulaeman, dan Eksel Runtukahu. Mereka dijadwalkan mengikuti training camp di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026 sebelum agenda lanjutan persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup pada 24 Juli sampai 26 Agustus 2026.

Pelatih Persija Mauricio Souza menyambut baik pemanggilan empat anak asuhnya itu. Menurut dia, kesempatan membela tim nasional menjadi pencapaian penting dalam perjalanan karir seorang pesepak bola profesional.

”Pertama, saya sangat senang untuk para pemain. Mimpi setiap pemain adalah membela tim nasional. Jika mereka dipanggil, itu karena mereka layak,” ujar Mauricio Souza dikutip dari ileague.id.

Dari empat nama tersebut, Eksel Runtukahu menjadi sosok yang mendapat perhatian khusus. Pasalnya, ini merupakan panggilan pertama bagi striker berusia 28 tahun tersebut untuk bergabung dengan Timnas Indonesia.

Penampilan Eksel bersama Persija musim ini memang cukup konsisten. Penyerang asal Sulawesi Utara itu telah mencatatkan enam gol dari 21 pertandingan bersama Macan Kemayoran di kompetisi musim 2025/2026.

Mauricio mengaku puas dengan perkembangan permainan Eksel selama berada di bawah arahannya. Dia menilai sang striker memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan tim, terutama dalam duel fisik dan kemampuan mencari ruang di lini pertahanan lawan.

”Eksel adalah pemain yang sangat saya sukai. Dia melakukan tepat apa yang saya minta. Dia penyerang yang punya kekuatan fisik untuk menyerang lawan dan menyerang ruang,” kata Mauricio.

Meski begitu, pelatih asal Brasil tersebut menilai Eksel masih memiliki ruang untuk berkembang. Terutama dalam aspek kerja sama tim dan kontribusi saat membangun serangan.

