Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea Absen! Bojan Hodak Tetap Pede Persib Bandung Curi Kemenangan Lawan Bhayangkara FC

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memantau latihan tim jelang laga melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung tidak akan diperkuat dua pilar pentingnya, Eliano Reijnders dan Luciani Guaycochea, saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Namun pelatih Bojan Hodak tetap optimisits tim asuhannya meraih hasil positif di laga tersebut.
Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- melakoni laga tandang kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut sangat krusial bagi Persib Bandung setelah posisinya di puncak klasemen digusur Borneo FC.
Sialnya, Persib Bandung justru dalam kondisi pincang jelang duel krusial tersebut. Eliano dan Guaycochea diistirahatkan sementara dan tidak dibawa dalam lawatannya ke Bandar Lampung. Hodak mengatakan kedua pemain tersebut dipersiapkan untuk laga pekan ke-31 melawan PSIM Yogyakarta.
“Eliano Reijnders tidak akan bermain. Dia baru akan siap untuk pertandingan berikutnya. Kami tidak ingin mengambil risiko untuk pertandingan nanti (lawan Bhayangkara),” ucap Hodak dalam konferensi pers jelang laga, dipetik Kamis (30/4/2026).
“Dan Luciano Guaycochea juga akan siap untuk pertandingan berikutnya,” sambungnya.
Hodak tidak membawa Eliano dan Guaycochea bukan karena anggap enteng Bhayangkara Presisi Lampung FC. Dia tetap percaya dengan kedalaman skuad yang dimilikinya. Dia pun mengakui tim berjuluk The Guardians itu merupakan salah satu tim kuat di Super League musim ini.
Juru taktik asal Kroasia itu memprediksi pertandingan malam nanti akan berjalan menarik, karena kedua kesebelasan mengusung misi kemenangan untuk memperbaiki posisi di papan klasemen. Namun begitu, Hodak tetap yakin Persib Bandung bisa mencuri kemenangan atas Bhayangkara Presisi Lampung FC.
"Bhayangkara berjuang untuk empat besar dan kami berjuang untuk menjuarai liga. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik bagi penonton. Dan tentu saja saya berharap kami akan mendapatkan hasil yang positif," terang Hodak.
Persib Bandung sedang merosot ke posisi kedua setelah Borneo FC berhasil memetik kemenangan atas Persik Kediri di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Pangeran Biru saat ini mengemas nilai 66, terpaut tiga angka dari Pesut Etam -julukan Borneo FC.
