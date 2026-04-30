Prediksi Bhayangkara FC vs Persib, Momen Ketika Tim Sekelas Maung Bandung Wajib Menang!

JawaPos.com - Dua tim papan atas antara Bhayangkara FC vs Persib Bandung akan berduel di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Kamis (30/4). Laga pekan ke-30 Super League itu diprediksi bakal berlangsung menarik dan sengit. Pasalnya, sang tamu wajib menang untuk menjaga asa juara musim ini.

Saat ini Persib harus turun ke posisi dua klasemen setelah Borneo FC menang atas Persik Kediri. Pesut Etam mengumpulkan 69 poin unggul tiga angka atas Maung Bandung.

Tekanan besar pun menghampiri Persib untuk tidak kembali terpeselet alias gagal meraih poin penuh di laga malam ini kontra Bhayangkara FC. Bertemu lawan tangguh, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan persiapan timnya sudah matang.

"Mereka (Bhayangkara) tim yang berbahaya, tapi kami telah melakukan persiapan matang dan siap meraih hasil positif dalam laga nanti," katanya pada konferensi pers dikutip dari Antara.

Meski demikian, Bojan tetap memperingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan sang lawan dan tetap waspada selama 90 menit.

"Tim lawan tengah berada dalam performa kompetitif usai putaran pertama. Kekuatan utama tim tersebut terletak pada skema serangan balik yang berbahaya, dan ini yang kami waspadai," kata Bojan Hodak.

Sementara itu, Bhayangkara FC tengah dalam tren positif dengan meraih tiga kemenangan dari lima laga terakhir. The Guardian yang sempat terjerembab di papan bawah klasemen, kini perlahan mulai meramaikan persaingan di papan atas.

Prediksi Bhayangkara FC vs Persib Laga ketat diprediksi bakal tersaji antara Bhayangkara FC vs Persib. Skor lebih dari satu berpotensi terjadi sebab kedua tim dikenal sebagai tim yang bermain terbuka.

Jadwal Bhayangkara FC vs Persib Super League

Kamis, 30 April 2026

19.00 WIB