Prediksi Bhayangkara FC vs Persib Bandung: Bojan Hodak Waspadai Trio Penyerang Tuan Rumah

JawaPos.com – Persib Bandung dalam tekanan besar. Juara bertahan dua musim berturut tersebut tergusur dari puncak klasemen setelah Borneo FC Samarinda menang 1-0 atas Persik Kediri Rabu (29/4). Persib yang mengoleksi 66 poin disalip Pesut Etam yang meraih 69 poin.

Jelang laga melawan Bhayangkara FC di pekan ke-30 pada Kamis (30/4) malam di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung, Persib harus menang kalau ingin kembali naik ke posisi teratas.

Di situs resmi klub, pelatih Persib Bojan Hodak menilai pertandingan melawan Bhayangkara FC akan berjalan ketat. Sebab dalam 12 laga di putaran kedua, Bhayangkara FC menang delapan kali, sekali imbang, dan tiga kali kalah.

"Saya pikir dalam putaran kedua musim ini, Bhayangkara FC adalah salah satu tim terbaik. Tiga penyerang barunya membuat mereka makin berbahaya,” ujar Hodak di situs resmi tim.

“Tapi pemain dan tim kami juga bagus. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik bagi penonton," tambah pelatih asal Kroasia itu.

Tiga pemain depan Bhayangkara FC memang tampil gacor sejak putaran kedua. Mereka adalah Moussa Sidibe (11 gol), Henro Doumbia (4 gol), dan Privat Mbarga (4 gol).

Hodak mengungkapkan jelang laga ini dua penggawanya akan absen. Luciano Guaycochea dan Eliano Reinjders diistarahatkan sementara di Bandung.

“Bhayangkara FC berjuang untuk empat besar dan kami berjuang untuk menjuarai liga. Saya berharap kami akan mendapatkan hasil yang positif," ungkap Hodak.