Sri Wahyuni
Kamis, 30 April 2026 | 16.36 WIB

Jadwal dan Prediksi Bhayangkara FC vs Persib Bandung: Laga Penentu Gelar, Maung Bandung Wajib Menang!

Skuad Persib Bandung latihan, persiapan menghadapi lawan di kompetisi super league. (Persib) - Image

Skuad Persib Bandung latihan, persiapan menghadapi lawan di kompetisi super league. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung mengusung misi besar saat menghadapi Bhayangkara FC pada pekan ke-30 Super League 2025/2026. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) pukul 19.00 WIB ini menjadi laga krusial bagi Maung Bandung dalam perburuan gelar juara.

Tiga poin menjadi target mutlak bagi tim berjuluk Pangeran Biru. Selain untuk kembali merebut posisi puncak klasemen sementara, kemenangan juga akan membuka jalan mereka untuk memastikan gelar juara musim ini.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai laga ini tidak akan berjalan mudah. Ia menyebut Bhayangkara FC tampil semakin kuat di paruh kedua musim, terutama setelah mendatangkan sejumlah pemain baru di lini depan.

"Saya pikir di putaran kedua ini Bhayangkara menjadi salah satu tim terbaik. Dengan tambahan tiga penyerang baru, mereka jauh lebih berbahaya. Tapi kami juga punya kualitas. Ini akan jadi pertandingan menarik," ungkap Hodak.

Hal serupa diungkapkan pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster. Ia menyadari kekuatan Persib yang saat ini dianggap sebagai tim paling solid di liga.

"Ini pertandingan penting bagi kami. Persib adalah tim terkuat, jadi kami harus ekstra fokus. Tapi kami siap menghadapi mereka," tegas Munster.

Meski tidak diperkuat Luciano Guacochea dan Eliano Reijnders yang diistirahatkan di Bandung, Persib tetap percaya diri mampu meraih hasil maksimal. Hodak menegaskan timnya tetap fokus pada target utama, yakni kemenangan.

"Bhayangkara sedang berjuang untuk finis di empat besar, sementara kami mengejar gelar juara. Saya harap kami bisa mendapatkan hasil positif," tambahnya.

Sementara itu, kapten tim Marc Klok menegaskan mentalitas timnya yang selalu mengincar kemenangan di setiap pertandingan.

