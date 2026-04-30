Andre Rizal Hanafi
Kamis, 30 April 2026 | 13.33 WIB

Nasib Semen Padang di Ujung Tanduk! Kabau Sirah Berpotensi Degradasi Pekan Depan

Kapten Semen Padang Angelo Meneses. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Persaingan papan bawah BRI Super League 2025/2026 semakin panas memasuki pekan-pekan akhir musim. Salah satu tim yang kini berada dalam tekanan besar adalah Semen Padang. Klub berjuluk Kabau Sirah itu berada di ambang degradasi setelah kembali menelan hasil buruk pada pekan ke-30.

Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Semen Padang harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor tipis 0-1.

Gol tunggal yang dicetak Junior Brandao pada menit ke-15 menjadi penentu kekalahan tuan rumah dalam laga yang berlangsung ketat tersebut.

Hasil itu membuat posisi Semen Padang semakin sulit di klasemen sementara. Mereka kini tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 20 poin dari 30 pertandingan.

Dengan hanya empat laga tersisa, peluang untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia semakin menipis.

Kekalahan dari Madura United terasa sangat menyakitkan karena lawan yang dihadapi juga merupakan pesaing langsung dalam perebutan zona aman. Alih-alih memangkas jarak, Semen Padang justru semakin tertinggal.

Saat ini selisih poin mereka dengan Madura United yang berada di zona aman mencapai sembilan angka.

Situasi tersebut membuat Kabau Sirah tidak lagi hanya bergantung pada hasil sendiri, tetapi juga harus berharap tim-tim pesaing terpeleset pada laga tersisa musim ini.

Masalah lain yang memperumit keadaan adalah rekor pertemuan dengan Madura United. Jika nantinya kedua tim finis dengan jumlah poin sama, Semen Padang kalah head to head. Artinya, mereka tetap akan berada di bawah Madura United dalam klasemen akhir.

Artikel Terkait
Madura United Bungkam Semen Padang! 3 Fakta Menarik Bikin Sape Kerrab Keluar dari Zona Degradasi Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Madura United Bungkam Semen Padang! 3 Fakta Menarik Bikin Sape Kerrab Keluar dari Zona Degradasi Super League

Kamis, 30 April 2026 | 02.33 WIB

Tekad Madura United Tak Goyah, Targetkan Kemenangan atas Semen Padang FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Tekad Madura United Tak Goyah, Targetkan Kemenangan atas Semen Padang FC

Rabu, 29 April 2026 | 23.26 WIB

Hadapi Madura United, Ripal Wahyudi Siap Berjuang Demi Selamatkan Semen Padang dari Zona Degradasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Hadapi Madura United, Ripal Wahyudi Siap Berjuang Demi Selamatkan Semen Padang dari Zona Degradasi

Rabu, 29 April 2026 | 22.21 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

