Nasib Semen Padang di Ujung Tanduk! Kabau Sirah Berpotensi Degradasi Pekan Depan

Kapten Semen Padang Angelo Meneses. (Istimewa)
JawaPos.com - Persaingan papan bawah BRI Super League 2025/2026 semakin panas memasuki pekan-pekan akhir musim. Salah satu tim yang kini berada dalam tekanan besar adalah Semen Padang. Klub berjuluk Kabau Sirah itu berada di ambang degradasi setelah kembali menelan hasil buruk pada pekan ke-30.
Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Semen Padang harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor tipis 0-1.
Gol tunggal yang dicetak Junior Brandao pada menit ke-15 menjadi penentu kekalahan tuan rumah dalam laga yang berlangsung ketat tersebut.
Hasil itu membuat posisi Semen Padang semakin sulit di klasemen sementara. Mereka kini tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 20 poin dari 30 pertandingan.
Dengan hanya empat laga tersisa, peluang untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia semakin menipis.
Kekalahan dari Madura United terasa sangat menyakitkan karena lawan yang dihadapi juga merupakan pesaing langsung dalam perebutan zona aman. Alih-alih memangkas jarak, Semen Padang justru semakin tertinggal.
Saat ini selisih poin mereka dengan Madura United yang berada di zona aman mencapai sembilan angka.
Situasi tersebut membuat Kabau Sirah tidak lagi hanya bergantung pada hasil sendiri, tetapi juga harus berharap tim-tim pesaing terpeleset pada laga tersisa musim ini.
Masalah lain yang memperumit keadaan adalah rekor pertemuan dengan Madura United. Jika nantinya kedua tim finis dengan jumlah poin sama, Semen Padang kalah head to head. Artinya, mereka tetap akan berada di bawah Madura United dalam klasemen akhir.
