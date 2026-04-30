Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Kamis, 30 April 2026 | 13.18 WIB

Preview Bhayangkara FC Vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bertekad Rebut Kembali Puncak Klasemen!

Selebrasi Thom Haye saat cetak gol untuk Persib Bandung di laga melawan Malut United.(Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Persib Bandung menatap optimistis laga tandang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Kemenangan menjadi misi wajib Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- guna merebut kembali posisi puncak klasemen dari genggaman Borneo FC.

Persib Bandung akan bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026) pukul 19.00 WIB. Bagi Pangeran Biru, tidak ada hasil lain selain kemenangan.

Pasalnya, Persib Bandung saat ini turun ke posisi kedua klasemen setelah digusur Borneo FC. Pesut Etam -julukan Borneo FC- kini memimpin klasemen dengan koleksi 69 poin, unggul tiga angka dari Pangeran Biru.

Karena itu, kemenangan wajib diraih Persib Bandung dalam laga tandang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC. Jika poin penuh dapat diamankan, maka poin Pangeran Biru dengan Borneo FC akan sama-sama 69. Tapi, Marc Klok dan kawan-kawan unggul head to head sehingga berhak untuk berada di puncak.

Misi mencuri poin penuh bukan perkara mudah. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui Bhayangkara Presisi Lampung FC adalah salah satu tim terbaik di Super League musim ini. Hodak menilai, tim berjuluk The Guardians itu melakukan transfer yang sangat baik di putaran kedua.

"Saya pikir dalam putaran kedua musim ini, Bhayangkara adalah salah satu tim terbaik. Tiga penyerang barunya membuat mereka makin berbahaya. Tapi pemain dan tim kami juga bagus. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik bagi penonton," ujar Hodak, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, dikutip Kamis (30/4/2026).

Hodak menyebut pertandingan malam hari nanti akan berjalan menarik, karena kedua tim memiliki misi besar. Bhayangkara Presisi Lampung FC bertekad naik ke posisi keempat, sementara Persib Bandung ke puncak klasemen. Namun, ia menegaskan Pangeran Biru siap untuk menuntaskan misinya dengan sempurna.

"Bhayangkara berjuang untuk empat besar dan kami berjuang untuk menjuarai liga. Saya berharap kami akan mendapatkan hasil yang positif," tegasnya.

Tekad yang sama juga diungkapkan oleh kapten Persib Bandung, Marc Klok. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menegaskan bahwa Pangeran Biru jauh-jauh datang ke Bandar Lampung untuk meraih kemenangan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore