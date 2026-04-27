PSS Sleman Ditahan Persiba Balikpapan di Menit Akhir, Ega Rizky Minta Super Elja Segera Bangkit

Kiper PSS Sleman, Ega Rizky. (Dok ILeague)
JawaPos.com - PSS Sleman harus puas membawa pulang satu poin usai bermain imbang 1-1 melawan Persiba Balikpapan pada pekan ke-26 Championship 2025/2026.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Minggu (26/4/2026) malam itu menyisakan rasa kecewa bagi skuad Laskar Sembada karena kemenangan yang sudah di depan mata sirna di pengujung laga.
Dalam pertandingan tersebut, PSS sebenarnya tampil cukup disiplin dan mampu mengendalikan permainan di sejumlah momen penting.
PSS berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-73 melalui Gustavo Tocantins. Penyerang asal Brasil itu memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras yang gagal dihentikan kiper Persiba.
Gol tersebut sempat membuat PSS berada di atas angin untuk mengamankan tiga poin penting dalam laga tandang ini. Namun, konsentrasi yang menurun di menit-menit akhir menjadi celah yang berhasil dimanfaatkan tuan rumah.
Persiba Balikpapan akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-89 lewat aksi Arsa Ramadan Ahmad.
Pemain muda Persiba itu melakukan pergerakan cepat di dalam kotak penalti dan berhasil melewati dua pemain bertahan PSS sebelum mencetak gol penyeimbang.
Hasil imbang ini membuat PSS gagal memaksimalkan peluang meraih kemenangan meski sempat unggul lebih dahulu.
Penjaga gawang PSS Sleman, Ega Rizky, mengakui hasil tersebut tetap patut disyukuri karena tim masih membawa pulang poin dari laga tandang yang tidak mudah.
