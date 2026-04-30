Prediksi Bhayangkara FC vs Persib: Maung Bandung Wajib Menang Demi Rebut Puncak Klasemen

Skuad Persib Bandung. (Persib)
JawaPos.com–Persaingan papan atas BRI Super League 2025/2026 semakin memanas memasuki pekan ke-30. Salah satu laga yang paling menyita perhatian adalah pertemuan Bhayangkara FC melawan Persib Bandung di Stadion Sumpah Pemuda, Kamis (30/4) malam WIB.
Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena Bhayangkara FC dan Persib Bandung sama-sama membutuhkan poin penting untuk menjaga target masing-masing. Bagi Persib Bandung, pertandingan ini menjadi momen krusial untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus merebut posisi puncak klasemen super league.
Tim asuhan Bojan Hodak sedang berada dalam tekanan setelah gagal meraih kemenangan dalam dua laga terakhir. Hasil imbang melawan Arema FC dan Dewa United membuat posisi Maung Bandung digeser oleh Borneo FC.
Situasi tersebut membuat Persib tidak punya banyak pilihan selain membawa pulang tiga poin dari markas Bhayangkara FC. Apalagi kompetisi kini memasuki fase akhir musim yang membuat setiap pertandingan memiliki pengaruh besar terhadap peluang juara.
Namun, Persib dipastikan tidak akan mendapatkan laga mudah. Bhayangkara FC juga datang dengan motivasi tinggi meski performa mereka sedikit menurun dalam beberapa pertandingan terakhir.
Tim berjuluk The Guardian itu tetap berbahaya, terutama saat bermain di kandang sendiri. Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster, menegaskan timnya siap memberikan perlawanan maksimal kepada Persib. Dia menilai timnya memiliki kualitas untuk menghadapi salah satu kandidat juara musim ini.
Bhayangkara FC tercatat selalu mencetak gol dalam 10 pertandingan terakhir. Catatan tersebut menjadi bukti bahwa lini serang mereka sedang berada dalam performa yang cukup konsisten.
Kehadiran Moussa Sidibe dan Privat Mbarga menjadi ancaman utama bagi lini belakang Persib. Kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu dari kedua pemain itu diprediksi akan merepotkan pertahanan Persib yang belakangan kerap kehilangan fokus di awal pertandingan.
Persib beberapa kali harus tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya mencoba mengejar ketertinggalan. Masalah efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi Bojan Hodak.
