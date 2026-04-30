Persib Bandung Wajib Menang atas Bhayangkara FC, Marc Klok Tegaskan Mentalitas Juara

JawaPos.com–Kapten Persib Bandung Marc Klok menegaskan tekad tim untuk menyapu bersih lima pertandingan tersisa di BRI Super League 2025/2026. Target tersebut dimulai saat Persib Bandung menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) pukul 19.00 WIB.

Menurut Marc Klok, ambisi memenangkan seluruh laga tersisa super league bukan sekadar target biasa, melainkan bagian dari mentalitas yang sudah dibangun di dalam skuad Persib Bandung sepanjang musim ini. Dia menilai setiap pertandingan harus dijalani dengan semangat meraih tiga poin tanpa kompromi.

”Ini sangat simpel. Lima kali main, lima kali menang,” ujar Klok dalam konferensi pers jelang pertandingan, Rabu (29/4) dikutip dari persib.co.id.

Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia tersebut menegaskan bahwa pola pikir untuk selalu menang menjadi modal penting bagi Persib Bandung dalam persaingan papan atas klasemen super league. Dia juga meminta rekan-rekannya tetap fokus menghadapi tekanan di akhir musim.

”Ini mentalitas dan ini pola pikir kami. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti,” lanjut Marc Klok.

Laga melawan Bhayangkara FC menjadi pertandingan penting bagi Persib Bandung. Tambahan tiga poin dibutuhkan untuk kembali merebut posisi puncak klasemen yang sementara diambil alih Borneo FC Samarinda.

Sebelumnya, Borneo FC sukses mengalahkan Persik Kediri dengan skor 1-0 pada Rabu (29/4). Hasil tersebut membuat klub asal Samarinda itu mengoleksi 69 poin dan naik ke posisi teratas klasemen sementara.

Sementara itu, Persib Bandung kini berada tepat di bawahnya dengan raihan 66 poin. Situasi tersebut membuat kemenangan atas Bhayangkara FC menjadi harga mati jika ingin menjaga peluang meraih gelar juara musim ini.