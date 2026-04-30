Preview Persib Bandung vs Bhayangkara FC: Bojan Hodak Waspadai Ancaman Lini Depan Lawan

Skuad Persib Bandung latihan, persiapan menghadapi lawan di kompetisi super league. (Persib)
JawaPos.com–Persib Bandung membawa misi besar saat menghadapi Bhayangkara FC pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) malam. Tambahan tiga poin menjadi target utama Maung Bandung demi menjaga peluang kembali merebut gelar juara musim ini.
Laga tandang tersebut diprediksi berlangsung sengit. Selain sama-sama membutuhkan kemenangan, kedua tim sedang berada dalam performa yang cukup baik menjelang akhir musim kompetisi.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai Bhayangkara FC mengalami peningkatan signifikan pada putaran kedua musim ini. Kehadiran sejumlah pemain anyar membuat kekuatan lawan semakin berbahaya, terutama di sektor penyerangan.
Dikutip dari persib co.id, Hodak mengatakan, Bhayangkara FC kini menjadi salah satu tim yang patut diwaspadai. Dia menyebut tambahan tiga penyerang baru membuat permainan lawan lebih agresif dan tajam di lini depan.
Meski begitu, pelatih asal Kroasia tersebut tetap optimistis dengan peluang timnya. Dia percaya Persib Bandung memiliki kualitas yang cukup untuk membawa pulang kemenangan dari Lampung.
”Ini akan menjadi pertandingan yang menarik karena kedua tim punya kualitas bagus,” ujar Hodak dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan.
Di sisi lain, pelatih Bhayangkara FC Paul Munster mengakui laga melawan Persib Bandung menjadi tantangan besar bagi timnya. Dia menyebut Persib Bandung sebagai salah satu tim terkuat di kompetisi musim ini.
Munster meminta anak asuhnya tampil lebih fokus agar mampu meredam permainan tim tamu. Meski menghadapi lawan berat, Bhayangkara FC disebut sudah siap menjalani pertandingan penting tersebut.
Persib Bandung sendiri dipastikan tidak diperkuat Luciano Guacochea dan Eliano Reijnders yang tetap berada di Bandung. Kendati demikian, kondisi tersebut tidak mengubah target tim untuk membawa pulang tiga poin.
