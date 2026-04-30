Nobar Persib Bandung vs Bhayangkara FC di PVJ dan Graha Persib, Ada Bonus untuk Bobotoh

Nobar Persib Bandung vs Bhayangkara FC. (Istimewa)
JawaPos.com–Atmosfer pertandingan Persib Bandung menghadapi Bhayangkara FC pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 dipastikan tetap terasa meriah meski laga berlangsung di Bandar Lampung.
Untuk mengakomodasi antusiasme suporter, program Nobar Biru kembali digelar pada Kamis (30/4) di dua lokasi berbeda di Kota Bandung. Yakni CGV Paris van Java (PVJ) Mall dan Graha Persib di Jalan Sulanjana, Kota Bandung.
Kehadiran Nobar Biru menjadi alternatif bagi Bobotoh yang ingin tetap memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangan mereka. Di CGV PVJ, suasana menonton dijanjikan lebih seru dengan dukungan layar berkualitas tinggi dan audio yang memanjakan penonton.
Tiket nobar dibanderol Rp 85 ribu dan sudah bisa didapatkan melalui aplikasi CGV, situs resmi CGV, maupun pembelian langsung di loket CGV PVJ. Sementara itu, Nobar Biru di Graha Persib juga diprediksi tidak kalah ramai. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari Combiphar, Insto, dan OBH Combi.
Lokasinya berada di lantai 1 Graha Persib dan menjadi pilihan menarik bagi Bobotoh yang ingin menikmati atmosfer dukungan bersama komunitas suporter lainnya. Kegiatan nobar di Graha Persib juga memiliki keuntungan tambahan bagi para pendukung setia Maung Bandung.
Pemilik Passport Persib akan mendapatkan satu stamp tambahan, sedangkan MemberSIB memperoleh enam poin dari kehadiran mereka di acara tersebut. Pendaftaran Nobar Biru di Graha Persib bisa dilakukan secara online melalui akun Instagram Dapur dan Kopi.
Selain itu, Bobotoh juga dapat melakukan registrasi langsung di lokasi sebelum open gate dimulai pada pukul 17.30 WIB.
Program Nobar Biru menjadi salah satu bentuk dukungan nyata terhadap perjuangan Persib Bandung di sisa musim kompetisi. Terlebih, suporter tim tamu tidak diperbolehkan hadir langsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, sehingga acara nobar ini menjadi wadah bagi Bobotoh untuk tetap menunjukkan loyalitas mereka.
Dengan persaingan yang semakin ketat di papan klasemen, dukungan dari para suporter diyakini bisa menjadi tambahan motivasi bagi Persib Bandung dalam memburu hasil maksimal pada laga penting melawan Bhayangkara FC.
