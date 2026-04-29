Film Dokumenter The Longest Wait Diperkenalkan ke Publik! Angkat Perjuangan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JawaPos.com–Film dokumenter berjudul The Longest Wait resmi diperkenalkan ke publik pada Rabu (29/4). Film produksi Fremantle Indonesia dan Beach House Pictures tersebut mengangkat kisah perjuangan Timnas Indonesia di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Film ini akan mengambil sudut pandang kisah-kisah yang tak tersentuh di layar kaca televisi. Mulai dari perjuangan di lapangan hijau hingga menangkap momen di ruang ganti Timnas Indonesia. Film dokumenter The Longest Wait akan tayang di layar lebar pada 18 Juni 2026.

Presiden Director Fremantle Indonesia Sakti Parantean mengungkapkan, film ini adalah tantangan besar bagi timnya. Pasalnya, film ini harus menangkap setiap momen krusial Timnas Indonesia selama beraksi di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

”Tantangan terbesar adalah harus menyesuaikan agenda timnas dan menghormati pemain. Mereka harus tetap fokus ke Piala Dunia. Tantangan lain adalah caranya membangun kepercayaan supaya mereka bisa nyaman dan menceritakan cerita dengan murni,” kata Sakti kepada awak media, termasuk JawaPos.com dalam jumpa pers di Plaza Senayan, Jakarta, Rabu (29/4).

Sakti menyampaikan momen-momen emosional para pemain Timnas Indonesia bakal disajikan secara natural dalam film dokumenter tersebut.

”Hasil pertandingan itu memang menentukan nasib sebuah tim dan negara. Tapi di balik itu, ada cerita humanis yang kadang-kadang tidak kita lihat secara langsung. Mungkin yang biasa kita lihat penggalan kecil dari cerita,” tutur Sakti.

Sementara pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama mengatakan, keikutsertaannya berperan dalam film menjadi pengalaman hidup yang sangat berarti baginya. Bintang Persia Jakarta itu menjelaskan bahwa proses pembuatan film dokumenter tersebut berjalan sangat baik dengan menampilkan fakta-fakta yang murni.