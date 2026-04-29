Cetak Gol Debut Saat Persebaya Surabaya Bantai Arema FC 4-0, Jefferson Silva Kirim Pesan untuk Bonek

JawaPos.com - Jefferson Silva mengucapkan terima kasih kepada Bonek yang telah memberikan dukungan untuk Persebaya Surabaya saat mengalahkan rivalnya Arema FC di Super League pekan ke-30. Laga yang berakhir dengan skor telak 4-0 tersebut dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (29/4).

Pemain yang bermain di posisi bek kiri tersebut berhasil mencetak gol debutnya bersama Persebaya di laga Derbi Jawa Timur. Jefferson Silva mencetak gol pada menit ke-76 setelah memanfaatkan bola muntah hasil tepisan dari Lucas Frigeri yang mengagalkan penalti Bruno Moreira.

Melalui sosial media, Jefferson Silva mengucapkan terima kasih kepada Bonek dan Bonita. Mereka memberikan dukungan dan penyambutan setelah pemain Persebaya kembali dari Bali.

"Terima kasih atas dukungan Anda Bonek Bonita," tulis Jefferson di Instastory. Sebuah pesan singkat dari bek asal Brasil tersebut yang mengapresiasi dukungan dari suporter setia Persebaya itu.

Pada laga melawan Arema FC, Jefferson bermain sangat baik dalam proses penyerangan Persebaya. Melihat statistik permainannya dari laman I League, dia mampu melakukan dua dribel sukses selain berhasil mencetak satu gol.

Tugasnya sebagai bek kiri juga dilakukan dengan sangat baik saat bertahan. Secara individu, Jefferson melakukan lima intersep yang membuktikan kemampuannya dalam membaca serangan para pemain Arema FC.

Tidak hanya itu, Jefferson menunjukkan ketangguhannya dalam bertahan. Pemain 29 tahun itu melakukan dua tekel dan satu clearance selama bermain 90 menit.