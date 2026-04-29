Cetak Gol Debut Saat Persebaya Surabaya Bantai Arema FC 4-0, Jefferson Silva Kirim Pesan untuk Bonek

Jefferson Silva jadi senjata mematikan Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya. (Persebaya)
JawaPos.com - Jefferson Silva mengucapkan terima kasih kepada Bonek yang telah memberikan dukungan untuk Persebaya Surabaya saat mengalahkan rivalnya Arema FC di Super League pekan ke-30. Laga yang berakhir dengan skor telak 4-0 tersebut dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (29/4).
Pemain yang bermain di posisi bek kiri tersebut berhasil mencetak gol debutnya bersama Persebaya di laga Derbi Jawa Timur. Jefferson Silva mencetak gol pada menit ke-76 setelah memanfaatkan bola muntah hasil tepisan dari Lucas Frigeri yang mengagalkan penalti Bruno Moreira.
Melalui sosial media, Jefferson Silva mengucapkan terima kasih kepada Bonek dan Bonita. Mereka memberikan dukungan dan penyambutan setelah pemain Persebaya kembali dari Bali.
"Terima kasih atas dukungan Anda Bonek Bonita," tulis Jefferson di Instastory. Sebuah pesan singkat dari bek asal Brasil tersebut yang mengapresiasi dukungan dari suporter setia Persebaya itu.
Baca Juga:Borneo FC Kudeta Persib Bandung! Menang Lawan Persik Kediri, Kuasai Puncak Klasemen Super League
Pada laga melawan Arema FC, Jefferson bermain sangat baik dalam proses penyerangan Persebaya. Melihat statistik permainannya dari laman I League, dia mampu melakukan dua dribel sukses selain berhasil mencetak satu gol.
Tugasnya sebagai bek kiri juga dilakukan dengan sangat baik saat bertahan. Secara individu, Jefferson melakukan lima intersep yang membuktikan kemampuannya dalam membaca serangan para pemain Arema FC.
Tidak hanya itu, Jefferson menunjukkan ketangguhannya dalam bertahan. Pemain 29 tahun itu melakukan dua tekel dan satu clearance selama bermain 90 menit.
Meski bermain keras saat bertahan, Jefferson tetap menunjukkan kedisiplinannya untuk tidak mendapatkan kartu kuning di laga penuh gengsi melawan Arema FC. Di laga selanjutnya, pemain nomor punggung 17 tersebut bakal kembali beraksi di laga melawan PSBS Biak pada 2 Mei.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban