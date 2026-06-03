Dalberto Menuju DPMM FC, Arema FC Gagal Pertahankan Bomber Andalan

Aksi Dalberto saat laga Arema FC lawan Malut United. (Dok. Arema FC)
JawaPos.com - Arema FC gagal mempertahankan Dalberto untuk Super League musim 2026/2027. Sang penyerang andalan tersebut dipastikan setuju bergabung dengan DPMM FC.
DPMM FC sudah memastikan Dalberto bergabung dengan skuadnya di musim depan. Tim asal Brunei Darussalam tersebut juga memperkenalkannya sebagai penyerang tajam saat bersama Arema FC.
"Dalberto Luan telah setuju untuk bergabung dengan DPMM FC. Persyaratan telah tercapai dan DPMM akan memiliki penyerang tengah sejati dalam skuad mereka, yang selama beberapa tahun terakhir selalu menjadi masalah. Selama musim 2024/2026 di Arema FC, Dalberto telah mencetak total 34 gol selama dua musim di Arema FC," tulis pernyataan resmi DPMM FC, Rabu (3/6).
Sebelumnya, muncul harapan Dalberto untuk bertahan di Arema FC. Melalui sosial media, penyerang asal Brasil tersebut bertekad untuk mencetak lebih banyak gol musim depan.
"2025/26 Musim 19 gol, 8 assist. Terima kasih kepada semua yang menjadi bagian dari perjalanan ini. Kami akan terus melanjutkan untuk lebih banyak," tulis Dalberto di Instagram pada 29 Mei. Sayangnya, keinginan tersebut harus pupus karena dia hengkang dari Arema FC.
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Bagi Arema FC, mereka jelas kehilangan Dalberto sebagai bomber andalannya. Bagaimana tidak? Dari 53 gol yang dicetak Arema FC, 19 gol adalah milik dari penyerang 31 tahun tersebut di musim ini.
Secara statistik, Dalberto kerap melepaskan tendangan yang membahayakan kini pertahanan lawan. Melansir laman I League, dia melakukan 86 tendangan dan 49 tendangan tepat sasaran.
Menarik dinantikan siapa yang bakal menggantikan Dalberto di lini depan Arema FC? Apakah Singo Edan bisa mendatangkan pemain setajam dirinya? Patut ditunggu.
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