Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 29 April 2026 | 03.33 WIB

Jean Mota Kenang Gol Perdana Bersama Persija Jakarta, Harap Macan Kemayoran Fokus dalam Persaingan Gelar Juara Super League

Jean Mota setelah cetak gol ke gawang Persis Solo. (Dok. Persija Jakarta) - Image

Jean Mota setelah cetak gol ke gawang Persis Solo. (Dok. Persija Jakarta)

JawaPos.com–Jean Mota akan selalu mengenang gol perdananya bersama Persija Jakarta setelah mengalahkan Persis Solo di Super League pekan ke-30. Laga yang berakhir dengan skor telak 4-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Senin (27/4).

Satu gol berhasil diciptakan Jean Mota untuk Persija pada menit ke-63. Dia menjebol gawang Persis Solo setelah menerima umpan gol dari Dony Tri Pamungkas.

Melalui sosial media, Jean Mota sangat senang bisa mencetak gol perdana bersama Persija. Dia juga memuji penampilan rekan setimnya yang sudah bekerja keras dan dukungan Jakmania pada pertandingan super league lawan Persis Solo.

”Malam spesial yang akan selalu saya ingat, gol pertama saya untuk Persija. Kemenangan besar, malam penuh perjuangan dan kerja keras dari semuanya, dengan dukungan luar biasa dari para suporter yang sekali lagi memberikan perbedaan,” tulis Jean Mota di kanal Instagram pribadinya.

Pesan religius juga disampaikan pemain asal Brasil tersebut pada kemenangan Persija. Mota berharap Macan Kemayoran bisa terus fokus di setiap pertandingan untuk tetap bersaing dalam perebutan gelar juara Super League musim ini.

”Sampai di sini Tuhan menolong kami, 1 Samuel 7:12. Kemuliaan bagi Tuhan untuk semuanya. Kami terus melangkah bersama, fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya sampai akhir. Mari terus berjuang,” tutur Jean Mota.

Pemain 32 tahun tersebut tidak menjadi starter pada laga kemarin malam. Mota baru dimainkan pada menit ke-61 menggantikan Maxwell.

Masuknya Mota membuat permainan Persija makin tajam setelah dia mencetak gol pada menit ke-63. Tidak hanya mencetak gol, pemain nomor punggung 10 tersebut memberikan dua assist untuk gol Paulo Ricardo dan Gustavo Almeida.

