Prediksi Super League: Persik Kediri Tertekan, Borneo FC Datang dengan Modal Empat Kemenangan

Borneo FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Borneo FC membawa misi besar saat bertandang ke markas Persik Kediri pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Rabu (29/4/2026) sore WIB itu menjadi peluang penting bagi Pesut Etam untuk merebut posisi puncak klasemen sementara.
Saat ini Borneo FC memiliki koleksi poin yang sama dengan Persib Bandung, yakni 66 poin. Namun, tim asal Samarinda tersebut masih kalah selisih gol sehingga berada di posisi kedua.
Tambahan tiga poin di laga ini bisa membuka jalan bagi mereka untuk mengambil alih posisi teratas klasemen.
Kepercayaan diri Borneo FC sedang berada di level tinggi. Tim asuhan Fabio Lefundes tampil konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir dengan menyapu bersih empat laga beruntun lewat kemenangan.
Produktivitas lini depan juga menjadi salah satu kekuatan utama Pesut Etam musim ini. Dalam lima pertandingan terakhir, Borneo FC mampu mencetak 14 gol.
Catatan tersebut menunjukkan efektivitas permainan menyerang yang menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan.
Trio Mariano Peralta, Koldo Obieta, dan Juan Villa diprediksi kembali menjadi andalan di sektor depan. Ketiganya tampil tajam dan kerap menjadi pembeda dalam pertandingan penting musim ini.
Tidak hanya kuat di lini serang, Borneo FC juga memiliki keseimbangan permainan yang cukup baik.
Duet Komang Teguh dan Christophe Nduwarugira di lini belakang mampu menjaga pertahanan tetap solid, sementara lini tengah yang diisi Kei Hirose dan Rivaldo Pakpahan tampil disiplin dalam mengatur tempo permainan.
