Super League 2025/2026: Imbang Tanpa Gol Lawan Persijap Jepara di Babak I, Persib Bandung Jaga Asa Juara

JawaPos.com - Persib Bandung vs Persijap Jepara masih bermain imbang tanpa gol di babak pertama pekan terakhir Super League 2025/2026. Laga pamungkas itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu (23/5/2026) pukul 16.00 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama Persib Bandung tampil sangat percaya diri di hadapan puluhan ribu Bobotoh. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menciptakan peluang di menit kelima lewat tendangan Thom Haye, namun masih bisa diblok pertahanan Persijap Jepara.

Di menit ke-13, Persijap Jepara nyaris kebobolan setelah Jose Arroyo melakukan blunder. Bek asal Spanyol itu mengirim backpass yang sangat kencang, namun untungnya bola melenceng ke sisi kanan gawang.

Pangeran Biru terus menggempur pertahanan tim tamu. Namun peluang-peluang yang tercipta belum ada yang berbuah menjadi gol ke gawang Laskar Kalinyamat -julukan Persijap Jepara- hingga laga memasukit menit ke-30.

Persib Bandung mendapat peluang emas di menit ke-33 lewat sontekan Adam Alis, namun masih bisa ditepis Ardiansyah. Berselang tiga menit, Adam Alis kembali mendapat peluang emas, namun tendangannya lagi-lagi ditepis oleh Ardiansyah.

Persijap Jepara yang sejak menit awal digempur, baru bisa menciptakan peluang emas di menit ke-42 lewat tendangan Rendi Saepul yang masih bisa ditepis Teja Paku Alam. Persib Bandung terus mencari celah menjebol pertahanan tim tamu.

Namun upaya tim polesan Bojan Hodak itu masih kesulitan untuk menembus pertahanan Persijap Jepara. Pada akhirnya, Persib Bandung masih bermain imbang tanpa gol kontra Laskar Kalinyamat.

Daftar Susunan Pemain Persib Bandung vs Persijap Jepara: Persib Bandung: Teja Paku Alam (PG); Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Federico Barba, Eliano Reijnders; Adam Alis, Thom Haye, Frans Putros; Beckham Putra, Berguinho, Andrew Jung.

Pelatih: Bojan Hodak.