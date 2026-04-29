Persebaya Surabaya Kesetanan! Lumat Arema FC 4-0, Francisco Rivera Bongkar Obrolan Ruang Ganti

JawaPos.com — Kemenangan telak Persebaya Surabaya atas Arema FC ternyata tak lepas dari momen krusial di ruang ganti. Sosok Francisco Rivera membongkar obrolan penting yang jadi titik balik hingga tim tampil “kesetanan” di lapangan.

Playmaker asal Meksiko itu memang tampil luar biasa dalam laga pekan ke-30 Super League 2025/2026. Ia menjadi motor permainan sekaligus pembeda saat Persebaya Surabaya menang meyakinkan dengan skor 4-0.

Pertandingan yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (28/4/2026) sore itu berjalan dalam tensi tinggi khas Derbi Jawa Timur. Namun, dominasi Persebaya Surabaya terlihat jelas sejak babak kedua dimulai.

Francisco Rivera mencatatkan kontribusi luar biasa dengan dua gol dan satu assist. Performa impresif itu membuatnya dinobatkan sebagai “Oppo Player of The Match” dalam laga sarat gengsi tersebut.

Di balik kemenangan besar itu, Rivera mengungkap ada pembicaraan penting di ruang ganti yang mengubah pendekatan tim. Instruksi tersebut menjadi bahan bakar tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih agresif dan cerdas.

"Tentunya kami senang karena bisa mendapat tiga poin. Kami tahu ini pertandingan Derbi yang sangat penting untuk Bonek dan juga tim," kata Rivera usai laga.

Pemain yang pernah memperkuat Madura United itu menegaskan timnya tidak sekadar bermain biasa. Ada tekad kuat yang dibangun sejak jeda pertandingan untuk tampil maksimal.

"Kami bicara di ruang ganti harus bermain pintar dan memberikan 100%. Terima kasih Tuhan untuk tiga poin ini," sambungnya.