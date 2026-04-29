Prediksi Semen Padang vs Madura United: Duel Hidup Mati Dua Tim Zona Degradasi

JawaPos.com - Persaingan di papan bawah BRI Super League 2025/2026 semakin memanas memasuki pekan ke-30. Salah satu pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit adalah duel Semen Padang kontra Madura United di Stadion H. Agus Salim, Rabu (29/4/2026) sore WIB.

Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin biasa. Kedua tim sama-sama sedang berjuang keluar dari ancaman degradasi.

Semen Padang kini berada di posisi ke-17 klasemen sementara dengan koleksi 20 poin, sedangkan Madura United tepat di atasnya di peringkat ke-16 dengan 26 poin.

Bagi Semen Padang, pertandingan kandang ini menjadi kesempatan penting untuk menjaga asa bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Namun situasi yang mereka hadapi tidak mudah. Tim berjuluk Kabau Sirah itu sedang berada dalam tren negatif setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Masalah terbesar Semen Padang terlihat di lini depan. Dalam empat pertandingan terakhir, mereka hanya mampu mencetak satu gol.

Produktivitas yang menurun drastis membuat tim kesulitan bersaing, terutama ketika menghadapi lawan yang memiliki transisi serangan cepat.

Pada laga sebelumnya, Semen Padang harus menyerah 0-3 dari Borneo FC. Sebelum itu mereka juga kalah dari Persijap Jepara, Persis Solo, dan Persib Bandung.