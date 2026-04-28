Usai Menang Besar, Mauricio Souza Minta Persija Tutup Musim dengan Penuh Kebanggaan

JawaPos.com–Kemenangan telak 4-0 atas Persis Solo pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 menjadi sinyal bahwa Persija Jakarta belum menyerah dalam persaingan papan atas.

Bermain agresif dan penuh variasi serangan, Macan Kemayoran menunjukkan perubahan signifikan dibanding dua laga sebelumnya yang dinilai tampil monoton.

Dalam pertandingan yang berlangsung Senin malam (27/4), Persija tampil lebih hidup sejak menit awal. Aliran bola berjalan cepat dari berbagai sisi lapangan, sementara kombinasi serangan yang dibangun terlihat lebih kreatif untuk membongkar pertahanan lawan.

Perubahan pendekatan permainan itu langsung berdampak positif. Empat gol Persija lahir dari skema berbeda yang memperlihatkan peningkatan kreativitas tim dalam menyerang.

Allano Lima, Jean Mota, Paulo Ricardo, dan Gustavo Almeida, menjadi aktor utama di balik kemenangan meyakinkan tersebut. Sebelumnya, Persija sempat mendapat sorotan karena kesulitan menciptakan peluang saat menghadapi lawan yang bermain defensif.

Namun saat melawan Persis, tim asuhan Mauricio Souza mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan ruang dan peluang di area pertahanan lawan. Kemenangan besar ini sekaligus menjaga optimisme Persija dalam menatap akhir musim. Dengan empat pertandingan tersisa, peluang untuk tetap bersaing di papan atas masih terbuka.

Persija dijadwalkan menghadapi laga-laga penting pada sisa musim ini. Rizky Ridho dan rekan-rekannya akan bertandang ke markas Persijap pada 4 Mei, kemudian menjalani laga krusial melawan Persib pada 10 Mei. Setelah itu, Persija akan melawat ke kandang Persik Kediri sebelum menutup musim dengan menjamu Semen Padang FC pada 23 Mei.

Pelatih Mauricio Souza menegaskan bahwa fokus utama timnya saat ini adalah menuntaskan musim dengan hasil terbaik sebagai bentuk penghormatan kepada para pendukung setia Persija.