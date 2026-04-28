Andre Rizal Hanafi
Selasa, 28 April 2026 | 23.28 WIB

Usai Menang Besar, Mauricio Souza Minta Persija Tutup Musim dengan Penuh Kebanggaan

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza saat pertandingan melawan Persis Solo di pada pertandingan Super League 2025/2026 di SUGBK, Jakarta, Senin (27/4). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com–Kemenangan telak 4-0 atas Persis Solo pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 menjadi sinyal bahwa Persija Jakarta belum menyerah dalam persaingan papan atas.

Bermain agresif dan penuh variasi serangan, Macan Kemayoran menunjukkan perubahan signifikan dibanding dua laga sebelumnya yang dinilai tampil monoton.

Dalam pertandingan yang berlangsung Senin malam (27/4), Persija tampil lebih hidup sejak menit awal. Aliran bola berjalan cepat dari berbagai sisi lapangan, sementara kombinasi serangan yang dibangun terlihat lebih kreatif untuk membongkar pertahanan lawan.

Perubahan pendekatan permainan itu langsung berdampak positif. Empat gol Persija lahir dari skema berbeda yang memperlihatkan peningkatan kreativitas tim dalam menyerang.

Allano Lima, Jean Mota, Paulo Ricardo, dan Gustavo Almeida, menjadi aktor utama di balik kemenangan meyakinkan tersebut. Sebelumnya, Persija sempat mendapat sorotan karena kesulitan menciptakan peluang saat menghadapi lawan yang bermain defensif.

Namun saat melawan Persis, tim asuhan Mauricio Souza mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan ruang dan peluang di area pertahanan lawan. Kemenangan besar ini sekaligus menjaga optimisme Persija dalam menatap akhir musim. Dengan empat pertandingan tersisa, peluang untuk tetap bersaing di papan atas masih terbuka.

Persija dijadwalkan menghadapi laga-laga penting pada sisa musim ini. Rizky Ridho dan rekan-rekannya akan bertandang ke markas Persijap pada 4 Mei, kemudian menjalani laga krusial melawan Persib pada 10 Mei. Setelah itu, Persija akan melawat ke kandang Persik Kediri sebelum menutup musim dengan menjamu Semen Padang FC pada 23 Mei.

Pelatih Mauricio Souza menegaskan bahwa fokus utama timnya saat ini adalah menuntaskan musim dengan hasil terbaik sebagai bentuk penghormatan kepada para pendukung setia Persija.

”Apa yang saya katakan kepada para pemain adalah kami harus mengakhiri kompetisi ini dengan terhormat. Sepanjang kompetisi, suporter terus mendukung kami. Kami berusaha memberikan yang terbaik,” ujar Mauricio dikutip dari ileague.id.

Artikel Terkait
Update Klasemen Super League Usai Persija Jakarta Bantai Persis Solo: Makin Dekat dengan Persib Bandung! - Image
Sepak Bola Indonesia

Update Klasemen Super League Usai Persija Jakarta Bantai Persis Solo: Makin Dekat dengan Persib Bandung!

Selasa, 28 April 2026 | 13.38 WIB

Mauricio Souza Angkat Bicara Soal 4 Pemain Persija Jakarta Dipanggil Timnas Indonesia, Puji Eksel Runtukahu - Image
Sepak Bola Indonesia

Mauricio Souza Angkat Bicara Soal 4 Pemain Persija Jakarta Dipanggil Timnas Indonesia, Puji Eksel Runtukahu

Selasa, 28 April 2026 | 13.35 WIB

Mauricio Souza Puas Persija Jakarta Bisa Cetak Gol Banyak Lawan Persis Solo - Image
Sepak Bola Indonesia

Mauricio Souza Puas Persija Jakarta Bisa Cetak Gol Banyak Lawan Persis Solo

Selasa, 28 April 2026 | 13.32 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

