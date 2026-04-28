Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 28 April 2026 | 14.51 WIB

Jadwal Arema FC vs Persebaya Surabaya: Laga Klasik Penuh Sejarah di Kapten I Wayan Dipta Bali!

Persebaya Surabaya mengincar sapu bersih poin di lima laga terakhir musim ini usai bangkit di Ternate. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali dihadapkan pada ujian berat dalam lanjutan pekan ke-30 Super League 2025/2026. Laga klasik penuh sejarah melawan Arema FC akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan pertarungan gengsi dua tim besar Jawa Timur. Meski digelar jauh dari kandang dan tanpa penonton, atmosfer panas derbi dipastikan tetap terasa di atas lapangan.

Persebaya Surabaya datang dengan kondisi yang tidak ideal setelah menjalani perjalanan panjang. Rombongan tim harus menempuh rute Maluku–Makassar–Surabaya sebelum akhirnya tiba di Bali.

Situasi ini membuat waktu persiapan menjadi sangat terbatas bagi skuad Green Force. Fokus utama tim pun tidak langsung pada strategi permainan, melainkan pemulihan fisik para pemain.

Pelatih Bernardo Tavares tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Ia menyadari laga melawan Arema FC selalu menuntut intensitas tinggi sejak menit awal.

"Yah, saya rasa semua orang ingin memainkan pertandingan ini, karena ini pertandingan penting bagi kami. Kami tahu persaingan antar klub, kami tahu sejarah antar klub,” ujar Bernardo Tavares dalam konferensi pers, Senin (28/4/2026).

Antusiasme terhadap laga ini juga terlihat dari dukungan suporter yang hadir saat sesi latihan. Hal itu menjadi suntikan motivasi tambahan bagi para pemain yang tengah berjuang memulihkan kondisi.

“Kemarin saat latihan, beberapa pendukung Bonek-Bonita datang untuk mendukung tim. Jadi saya harap besok tim kami dapat menunjukkan di lapangan bahwa kami lebih ingin menang daripada tim lawan.”

Namun, tantangan Persebaya Surabaya tidak berhenti pada faktor kelelahan perjalanan. Beberapa pemain disebut belum berada dalam kondisi fisik terbaik akibat cedera.

Prediksi Arema FC vs Persebaya Surabaya, Pertarungan Strategi Progresif kontra Pragmatis di Bali - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Arema FC vs Persebaya Surabaya, Pertarungan Strategi Progresif kontra Pragmatis di Bali

Selasa, 28 April 2026 | 18.50 WIB

Jangan Lewatkan! Live Streaming Derby Jatim Arema FC vs Persebaya Surabaya Hari Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

Jangan Lewatkan! Live Streaming Derby Jatim Arema FC vs Persebaya Surabaya Hari Ini

Selasa, 28 April 2026 | 17.37 WIB

Jadwal Arema FC vs Persebaya, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Tiga Poin di Derby Jatim? - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Arema FC vs Persebaya, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Tiga Poin di Derby Jatim?

Selasa, 28 April 2026 | 16.52 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

