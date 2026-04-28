Andika Rachmansyah
Selasa, 28 April 2026 | 13.32 WIB

Mauricio Souza Puas Persija Jakarta Bisa Cetak Gol Banyak Lawan Persis Solo

Ekspresi kecewa Mauricio Souza usai Persija Jakarta ditahan imbang Borneo FC di JIS. (Persija)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, sangat puas dengan kemenangan timnya atas Persis Solo di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Souza puas karena akhirnya Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- bisa mencetak banyak gol dalam satu pertandingan.

Persija Jakarta menang telak 4-0 saat menjamu Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2026) malam WIB. Motivasi tinggi pemain Macan Kemayoran langsung terpancar sejak menit awal, dengan bukti penampilan yang mendominasi.

Menariknya, empat gol kemenangan Persija Jakarta dicetak lewat pemain berbeda. Gol-gol kemenangan Macan Kemayoran itu dicetak lewat aksi Allano Lima (52’), Jean Mota (63’), Paulo Ricardo (80’), dan Gustavo Almeida (90+1’).

Souza mengaku sangat puas dengan apa yang dipertontonkan tim asuhannya dalam laga tersebut. Juru taktik asal Brasil itu merasa lega karena Persija Jakarta akhirnya bisa keluar dari kesulitan yang menghantui dalam dua laga terakhir, yakni masalah penyelesaian akhir.

“Saya pikir, kami melakukan pertandingan luar biasa. Jadi perbedaan dari pertandingan lalu, kami bisa mencetak gol. Kami menciptakan beberapa situasi,” kata Souza dalam konferensi pers usai laga melawan Persis Solo, Senin (27/4/2026).

Souza mengakui, kiper Persis Solo sejatinya tampil memukau di bawah mistar gawang. Namun setelah keran gol terbuka lewat aksi Allano Lima, Persija Jakarta semakin nyaman dan percaya diri dalam menggempur pertahanan tim tamu.

“Kami beruntung di gol pertama. Kiper Persis Solo bermain luar biasa, tapi di situasi itu dia melakukan kesalahan dan bola masuk,” tuturnya.

“Jadi setelah itu, pertandingan lebih mudah buat kita. Saya suka penampilan dari tim saya. Jadi perbedaan di pertandingan ini kita bisa mencetak gol,” tambah Souza.

Tak pelak jika Souza begitu puas dengan kemenangan telak tim asuhannya. Pasalnya, Persija Jakarta begitu kesulitan untuk mencetak gol di dua laga terakhir dengan torehan menang tipis 1-0 atas PSBS Biak, dan imbang 1-1 kontra PSIM Yogyakarta. Padahal, Macan Kemayoran tampil dominan dalam dua laga tersebut.

