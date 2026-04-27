Jean Mota Jadi Pembeda! Persija Jakarta Cukur Persis Solo 4-0 di Gelora Bung Karno

JawaPos.com - Persija Jakarta menang telak 4-0 atas Persis Solo pada pertandingan pekan ke-30 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (27/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Ini menjadi hasil yang sangat penting bagi Persija Jakarta. Tambahan tiga poin tersebut membuat tim Ibu Kota itu menghidupkan kembali asa dalam perburuan gelar juara Super League 2025/2026.

Persija Jakarta saat ini masih terkunci di posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 62 poin. Tim polesan Mauricio Souza itu hanya terpaut empat angka saja dari Persib Bandung serta Borneo FC yang duduk di peringkat pertama dan kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta mengendalikan permainan sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menciptakan peluang terbaiknya di menit ke-10 lewat tendangan roket Maxwell Souza, namun masih bisa ditepis kiper Persis Solo, Muhammad Riyandi.

Sementara Persis Solo bukan tanpa peluang. Meski tidak mengendalikan permainan, tim polesan Milomir Seslija itu mengancam gawang Persija Jakarta di menit ke-16 lewat sepakan Dejan Tumbas, yang masih bisa ditepis Andritany Ardhiyasa.

Macan Kemayoran sempat membuka keran golnya pada menit ke-30 lewat sontekan Fabio Calonego usai memanfaatkan umpan Bruno Tubarao. Tapi sayangnya, gol tersebut dianulir wasit usai melakukan pengecekan VAR, karena Tubarao sudah dalam posisi offside.

Berselang enam menit, Persija Jakarta mendapatkan peluang emas lewat tandukan keras Allano Lima di mulut gawang. Namun Riyandi tampil gemilang di bawah mistar gawang, karena berhasil menepis sundulan tersebut.

Persija Jakarta tampil dominan dalam laga tersebut, dengan melancarkan gempuran bertubi-tubi ke gawang Persis Solo. Namun upaya Macan Kemayoran tidak ada yang berbuah gol. Kedua kesebelasan pun bermain imbang tanpa gol di babak pertama.