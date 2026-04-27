Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Selasa, 28 April 2026 | 03.29 WIB

Miris, Persebaya Terpaksa Naik Taksi ke Lapangan karena Bus Panpel Terlambat 1 Jam!

Persebaya Surabaya bersiap menghadapi pertahanan solid Arema FC dalam duel panas pekan ke-30 Super League 2025/2026. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com–Kabar kurang menyenangkan menghampiri tim Persebaya Surabaya yang terpaksa menggunakan taksi untuk ke lapangan latihan.

Dilansir dari Instagram @persebayafans.27, hal tersebut terjadi karena bus jemputan yang disediakan panitia pelaksana (Panpel) terlambat datang hingga satu jam.

”Kejadian tidak mengenakan yang dialami para pemain Persebaya dan Official, setelah landing dari Bandara Gusti Ngurah Rai, Denpasar, para pemain Persebaya terlantar 1 jam lebih dibandara menunggu jemputan dari panpel Arema,” tulis akun Instagram @persebayafans.27.

Namun karena tak ingin membuang waktu lebih lama lagi, skuad The Green Force pun memilih menggunakan taksi ke tempat latihan.

”1 jam lebih menunggu tak kunjung datang, pemain Persebaya akhirnya naik taksi ke lapangan latihan,” lanjut akun tersebut.

Persebaya Surabaya sendiri berada di Bali karena akan menghadapi tuan rumah Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar pada Selasa, 28 April 2026. Pertandingan pada pekan ke-30 Super League tersebut dijadwalkan digelar tanpa penonton mulai pukul 15.30 WIB dan disiarkan langsung stasiun TV Indosiar dan Vidio.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore