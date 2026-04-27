Miris, Persebaya Terpaksa Naik Taksi ke Lapangan karena Bus Panpel Terlambat 1 Jam!

JawaPos.com–Kabar kurang menyenangkan menghampiri tim Persebaya Surabaya yang terpaksa menggunakan taksi untuk ke lapangan latihan.

Dilansir dari Instagram @persebayafans.27, hal tersebut terjadi karena bus jemputan yang disediakan panitia pelaksana (Panpel) terlambat datang hingga satu jam.

”Kejadian tidak mengenakan yang dialami para pemain Persebaya dan Official, setelah landing dari Bandara Gusti Ngurah Rai, Denpasar, para pemain Persebaya terlantar 1 jam lebih dibandara menunggu jemputan dari panpel Arema,” tulis akun Instagram @persebayafans.27.

Namun karena tak ingin membuang waktu lebih lama lagi, skuad The Green Force pun memilih menggunakan taksi ke tempat latihan.

”1 jam lebih menunggu tak kunjung datang, pemain Persebaya akhirnya naik taksi ke lapangan latihan,” lanjut akun tersebut.