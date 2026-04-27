Pesta Gol di Solo, Persipura Jayapura Pastikan Lolos dan Jaga Asa Promosi Super League

Skuad Persipura. (Istimewa)
JawaPos.com–Persipura Jayapura memastikan langkah ke fase selanjutnya Pegadaian Championship 2025/26 setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas Persipal FC di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (26/4).
Hasil tersebut menjadi bukti ketangguhan tim berjuluk Mutiara Hitam sepanjang persaingan Grup Timur Pegadaian Championship. Lima gol kemenangan Persipura dicetak Gunansar Papua Mandowen, Jeam Kelly Sroyer, Reno Salampessy, serta dua gol dari Victor Nabay Mansaray.
Penampilan agresif sejak awal pertandingan membuat Persipal FC kesulitan mengembangkan permainan hingga akhirnya harus menyerah dengan skor mencolok.
Tambahan tiga poin membuat Persipura kini mengoleksi 53 poin di klasemen Grup Timur. Raihan tersebut memang masih bisa disamai PS Barito Putera pada laga berikutnya. Namun, Persipura dipastikan tetap unggul karena memiliki catatan head to head lebih baik.
Pelatih Persipura Jayapura, Rahmad Darmawan, mengaku bersyukur atas pencapaian timnya. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Papua dan para pendukung yang terus memberikan dukungan selama perjalanan tim di kompetisi musim ini.
”Terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat Papua serta suporter yang selalu mendukung, termasuk yang menggelar nonton bareng di sana. Ini menjadi capaian yang sangat dinantikan kami semua,” ujar Rahmad Darmawan usai pertandingan dikutip dari ileague.id.
Menurut pelatih yang akrab disapa RD tersebut, keberhasilan memastikan tiket ke fase berikutnya menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sepanjang musim. Dia menilai para pemain mampu menjaga fokus dan konsistensi di momen penting kompetisi.
Persipura masih menyisakan satu pertandingan di putaran ketiga Grup 2. Boaz Solossa dan rekan-rekan dijadwalkan menghadapi Persiku Kudus di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, pada 3 Mei.
Setelah itu, Persipura akan menghadapi salah satu wakil dari Grup 1, yakni Garudayaksa FC atau Adhyaksa FC Banten. Pertandingan tersebut akan menentukan juara Pegadaian Championship musim ini sekaligus memperebutkan satu tiket terakhir promosi ke Super League musim depan.
