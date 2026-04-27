Jelang Derby Jatim, Persebaya Ternyata Tak Pernah Kalah dari Arema FC Sejak 2019!

JawaPos.com–Laga klasik bertajuk Derbi Jawa Timur (Jatim) akan menghiasi jadwal pekan 30 Super League antara Arema FC vs Persebaya Surabaya. Duel besar ini akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Meski bertajuk pertandingan terbesar antara dua klub raksasa Jawa Timur, Persebaya masih terlalu dominan atas Arema FC dengan belum pernah menelan kekalahan sejak 2019!

Dilansir dari Transfermarkt, dalam 10 pertemuan terakhir kedua tim, Arema FC belum sekalipun mampu mempecundangi sang rival. Hanya tiga kali saja Singo Edan meraih poin dari hasil imbang dengan dua diantaranya didapat dari dua laga terbaru.

Persebaya sangat unggul di laga besar melawan Arema FC. Bahkan klub kebanggaan Bonek tersebut meraih enam kemenangan beruntun dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.

Salah satu laga paling diingat tentu pada Oktober 2022 saat Arema FC takluk 2-3, yang sekaligus menjadi momen paling memilukan dalam sepak bola Tanah Air karena terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang.

Head to head Arema FC vs Persebaya Surabaya 10 Pertemuan Terakhir

Persebaya vs Arema FC 1-1

Arema FC 1-1 Persebaya