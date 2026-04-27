Jelang Derby Jatim, Persebaya Ternyata Tak Pernah Kalah dari Arema FC Sejak 2019!

Selebrasi kemenangan Persebaya Surabaya. (Persebaya)
JawaPos.com–Laga klasik bertajuk Derbi Jawa Timur (Jatim) akan menghiasi jadwal pekan 30 Super League antara Arema FC vs Persebaya Surabaya. Duel besar ini akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
Meski bertajuk pertandingan terbesar antara dua klub raksasa Jawa Timur, Persebaya masih terlalu dominan atas Arema FC dengan belum pernah menelan kekalahan sejak 2019!
Dilansir dari Transfermarkt, dalam 10 pertemuan terakhir kedua tim, Arema FC belum sekalipun mampu mempecundangi sang rival. Hanya tiga kali saja Singo Edan meraih poin dari hasil imbang dengan dua diantaranya didapat dari dua laga terbaru.
Baca Juga:Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persis Solo di Super League dan Live Streaming: Tuan Rumah Incar Tiga Poin
Persebaya sangat unggul di laga besar melawan Arema FC. Bahkan klub kebanggaan Bonek tersebut meraih enam kemenangan beruntun dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.
Salah satu laga paling diingat tentu pada Oktober 2022 saat Arema FC takluk 2-3, yang sekaligus menjadi momen paling memilukan dalam sepak bola Tanah Air karena terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang.
10 Pertemuan Terakhir
Persebaya vs Arema FC 1-1
Arema FC 1-1 Persebaya
Persebaya 3-2 Arema FC
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!