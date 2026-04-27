Bruno Moreira dan Gali Freitas Bakal Comeback! Persebaya Surabaya Siap Menggila di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

Persebaya Surabaya menjadi satu-satunya wakil Jawa Timur yang masih bertahan di papan tengah klasemen Super League 20252026. (Persebaya)
JawaPos.com–Kabar menggembirakan datang jelang derbi Jawa Timur yang mempertemukan Persebaya Surabaya kontra Arema FC. Dua pemain kunci, Bruno Moreira dan Gali Freitas, diprediksi siap tampil dan memperkuat Green Force dalam laga panas tersebut.
Informasi ini mencuat dari salah satu media fanbase @bondonekat_media, yang mengabarkan kondisi terbaru skuad Persebaya Surabaya. Kehadiran keduanya diyakini bisa menambah daya gedor sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim.
”Info yang mimin dapat, Bruno Moreira akan ikut rombongan tim saat Persebaya berangkat ke Bali besok pagi,” tulis @bondonekat_media. Kabar tersebut langsung disambut antusias pendukung yang menantikan performa terbaik sang winger.
Baca Juga: Update Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026! Modal Comeback Gila di Spanyol Bikin Lawan Waspada
Tak hanya Bruno, Gali Freitas juga dikabarkan siap kembali merumput setelah sebelumnya absen. ”Gali Freitas yang di pertandingan sebelumnya absen karena akumulasi kartu kuning, kini sudah bisa di mainkan kembali saat lawan Arema,” imbuh @bondonekat_media.
Optimisme pun semakin menguat di kalangan suporter menjelang laga krusial ini. ”Optimis 3 Point rek!” menjadi penutup kabar yang beredar dan menggambarkan harapan besar terhadap tim.
Persebaya Surabaya dijadwalkan menghadapi Arema FC pada pekan ke-30 Super League musim 2025/2026, Selasa (28/4/2026). Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, tanpa kehadiran penonton.
Baca Juga:Tak Pernah Kalah Lawan Arema FC di Bali! Bernardo Tavares Wajib Jaga Dominasi Persebaya Surabaya
Laga ini sejatinya merupakan partai kandang Arema FC yang harus dipindahkan. Hal itu terjadi karena tidak adanya izin keamanan dari pihak kepolisian untuk menggelar pertandingan di kandang asli mereka.
Meski tanpa penonton, atmosfer pertandingan diprediksi tetap panas. Rivalitas panjang kedua tim diyakini akan membuat tensi laga tetap tinggi sepanjang 90 menit.
Persebaya Surabaya datang dengan modal positif usai meraih kemenangan penting atas Malut United. Dalam laga tersebut, performa tim terlihat solid dan mampu menunjukkan dominasi permainan.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!