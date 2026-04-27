Bruno Moreira dan Gali Freitas Bakal Comeback! Persebaya Surabaya Siap Menggila di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

JawaPos.com–Kabar menggembirakan datang jelang derbi Jawa Timur yang mempertemukan Persebaya Surabaya kontra Arema FC. Dua pemain kunci, Bruno Moreira dan Gali Freitas, diprediksi siap tampil dan memperkuat Green Force dalam laga panas tersebut.

Informasi ini mencuat dari salah satu media fanbase @bondonekat_media, yang mengabarkan kondisi terbaru skuad Persebaya Surabaya. Kehadiran keduanya diyakini bisa menambah daya gedor sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim.

”Info yang mimin dapat, Bruno Moreira akan ikut rombongan tim saat Persebaya berangkat ke Bali besok pagi,” tulis @bondonekat_media. Kabar tersebut langsung disambut antusias pendukung yang menantikan performa terbaik sang winger.

Tak hanya Bruno, Gali Freitas juga dikabarkan siap kembali merumput setelah sebelumnya absen. ”Gali Freitas yang di pertandingan sebelumnya absen karena akumulasi kartu kuning, kini sudah bisa di mainkan kembali saat lawan Arema,” imbuh @bondonekat_media.

Optimisme pun semakin menguat di kalangan suporter menjelang laga krusial ini. ”Optimis 3 Point rek!” menjadi penutup kabar yang beredar dan menggambarkan harapan besar terhadap tim.

Persebaya Surabaya dijadwalkan menghadapi Arema FC pada pekan ke-30 Super League musim 2025/2026, Selasa (28/4/2026). Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, tanpa kehadiran penonton.

Laga ini sejatinya merupakan partai kandang Arema FC yang harus dipindahkan. Hal itu terjadi karena tidak adanya izin keamanan dari pihak kepolisian untuk menggelar pertandingan di kandang asli mereka.

Meski tanpa penonton, atmosfer pertandingan diprediksi tetap panas. Rivalitas panjang kedua tim diyakini akan membuat tensi laga tetap tinggi sepanjang 90 menit.