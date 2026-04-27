Merinding! Viral Wasit VAR Hilang di Laga Krusial Persiba Balikpapan vs PSS Sleman

JawaPos.com–Pertandingan Persiba Balikpapan kontra PSS Sleman pada pertandingan Grup 2 pekan ke-26 Pegadaian Championship 2025/2026 mendadak menjadi sorotan. Terdapat satu momen di mana ruangan Video Assistant Referee (VAR) kosong tak berpenghuni ketika wasit lapangan melakukan peninjauan lewat VAR.

Duel Persiba Balikpapan kontra PSS Sleman digelar di Stadion Batakan, Minggu (26/4) malam WIB. Kedua kesebelasan harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1.

Skuad Super Elang Jawa, julukan PSS Sleman, berhasil membuka keunggulannya lebih dulu lewat gol Gustavo Tocantins di menit ke-73. Namun kemenangan di depan mata itu buyar setelah Persiba Balikpapan mencetak gol penyeimbang lewat Arsa Ramadhan di menit ke-89.

Namun di balik jalannya pertandingan seru itu, terdapat kejadian yang sangat janggal. Tepatnya, kejadian tersebut terjadi pada menit ke-50, ketika wasit Naufal Aditya mengecek VAR usai pemain Persiba Balikpapan Rical Vieri melakukan pelanggaran.

Mulanya, wasit Naufal memberikan kartu kuning kepada Rical Vieri akibat pelanggaran keras kepada pemain PSS Sleman Frederic Injai. Tapi saat itu, sang pengadil lapangan mendapat kontak dari para asisten bahwa ada kemungkinan kartu merah, sehingga dilakukan pengecekan VAR.

Dari sinilah kejadian janggal terjadi. Awalnya semua berjalan normal, karena wasit Naufal melakukan komunikasi melalui headset dengan para asisten. Tapi ketika sang pengadil lapangan bergerak menuju layar monitor di pinggir lapangan, penonton yang menyaksikan laga tersebut pun dibuat keheranan.

Ketika wasit Naufal menatap layar monitor di lapangan, tayangan langsung juga menyorot ruangan VAR secara bersamaan. Hasilnya pun buat penonton geleng-geleng kepala. Pasalnya, tidak ada satu pun wasit di ruangan VAR.

Ruangan VAR yang seharusnya dihuni tiga wasit, benar-benar kosong melompong ketika wasit Naufal melakukan pengecekan. Padahal sebelumnya, wasit melakukan komunikasi dengan headset. Tapi saat kamera menyorot ruangan VAR, justru tidak ada siapa-siapa disana. Bahkan satu dari tiga layar yang ada dalam ruangan tersebut mati.