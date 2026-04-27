Bangga! Akademi Persib Cimahi dan Puteri Tangsel City Jadi Wakil Indonesia di Gothia Cup 2026

JawaPos.com–Kabar gembira datang dari dunia sepak bola usia muda Tanah Air. Akademi Persib Cimahi (APC) dan Puteri Tangsel City bakal mewakili Indonesia dalam ajang internasional Gothia Cup 2026.

Kepastian APC dan Puteri Tangsel City menjadi wakil Indonesia didapat setelah keduanya merebut gelar juara di Meet The World (MTW) with SKF 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pada 23-26 April 2026.

Di kategori Boys U-13, APC keluar menjadi juara setelah membungkam SSB Hasanuddin FC lewat babak adu penalti dengan skor 3-2. Sebelumnya, dalam waktu 2x15 menit, kedua tim bermain imbang tanpa gol.

Oleh karena itu, APC berhak untuk mewakili Indonesia pada ajang Gothia Cup 2026 di Swedia. Hebatnya, ini adalah kedua kalinya secara beruntun APC mewakili Indonesia di ajang tersebut.

”Alhamdulillah kami bersyukur bisa kembali menjadi juara dan kembali mewakili Indonesia di ajang dunia Gothia Cup. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, akan ada dua kali pemusatan latihan sebelum berangkat ke Swedia dan di situ akan kami matangkan lagi tim ini,” kata pelatih APC Agi Maulana, dalam keterangannya, Senin (27/4).

Pada Gothia Cup 2026, kekuatan APC akan ditambah dengan 6 pemain All Star hasil pilihan tim Technical Study Group (TSG). Sehingga total skuad untuk tim Boys U-13 adalah 12 pemain inti (APC) dan enam All Star.

Sementara pada kategori Girls U-15, Puteri Tangsel City keluar menjadi juara usai kalahkan Puteri Jaya Putra dengan skor tipis 1-0. Sama seperti APC, kesuksesan tersebut juga membuat mereka berhak tampil mewakili Indonesai di Gothia Cup 2026.

Kekuatan Puteri Tangsel City juga akan ditambah dengan tiga pemain All Star pada Gothia Cup nanti. Sehingga total skuad di dalam tim ini menjadi 15 pemain inti plus tiga pemain All Star.