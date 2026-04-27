Bangga! Akademi Persib Cimahi dan Puteri Tangsel City Jadi Wakil Indonesia di Gothia Cup 2026

Akademi Persib Cimahi. (Cantrik ACL)
JawaPos.com–Kabar gembira datang dari dunia sepak bola usia muda Tanah Air. Akademi Persib Cimahi (APC) dan Puteri Tangsel City bakal mewakili Indonesia dalam ajang internasional Gothia Cup 2026.
Kepastian APC dan Puteri Tangsel City menjadi wakil Indonesia didapat setelah keduanya merebut gelar juara di Meet The World (MTW) with SKF 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pada 23-26 April 2026.
Di kategori Boys U-13, APC keluar menjadi juara setelah membungkam SSB Hasanuddin FC lewat babak adu penalti dengan skor 3-2. Sebelumnya, dalam waktu 2x15 menit, kedua tim bermain imbang tanpa gol.
Oleh karena itu, APC berhak untuk mewakili Indonesia pada ajang Gothia Cup 2026 di Swedia. Hebatnya, ini adalah kedua kalinya secara beruntun APC mewakili Indonesia di ajang tersebut.
”Alhamdulillah kami bersyukur bisa kembali menjadi juara dan kembali mewakili Indonesia di ajang dunia Gothia Cup. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, akan ada dua kali pemusatan latihan sebelum berangkat ke Swedia dan di situ akan kami matangkan lagi tim ini,” kata pelatih APC Agi Maulana, dalam keterangannya, Senin (27/4).
Pada Gothia Cup 2026, kekuatan APC akan ditambah dengan 6 pemain All Star hasil pilihan tim Technical Study Group (TSG). Sehingga total skuad untuk tim Boys U-13 adalah 12 pemain inti (APC) dan enam All Star.
Sementara pada kategori Girls U-15, Puteri Tangsel City keluar menjadi juara usai kalahkan Puteri Jaya Putra dengan skor tipis 1-0. Sama seperti APC, kesuksesan tersebut juga membuat mereka berhak tampil mewakili Indonesai di Gothia Cup 2026.
Kekuatan Puteri Tangsel City juga akan ditambah dengan tiga pemain All Star pada Gothia Cup nanti. Sehingga total skuad di dalam tim ini menjadi 15 pemain inti plus tiga pemain All Star.
Turnamen tahun ini diikuti 32 tim Boys U-13 dari berbagai daerah di Indonesia dan 8 tim Girls U-15 melalui sistem undangan. Partisipasi luas ini mencerminkan tingginya antusiasme dan semangat kompetisi di kalangan pemain muda Indonesia.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!