Tak Pernah Kalah Lawan Arema FC di Bali! Bernardo Tavares Wajib Jaga Dominasi Persebaya Surabaya

JawaPos.com—Persebaya Surabaya punya catatan menarik jelang derbi Jawa Timur kontra Arema FC. Green Force tercatat tak pernah kalah saat menghadapi rivalnya itu di Bali, sebuah rekor yang kini jadi taruhan besar bagi Bernardo Tavares.

Fakta tersebut bukan sekadar statistik biasa. Dalam dua pertemuan terakhir di Pulau Dewata, Persebaya Surabaya sukses meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang saat menghadapi Arema FC.

Catatan itu terjadi pada pekan ke-30 musim 2024 saat Persebaya Surabaya menang tipis 1-0. Lalu berlanjut pada musim 2025 dengan hasil imbang 1-1 yang semakin menegaskan dominasi Green Force di Bali.

Kini, rekor tersebut kembali diuji dalam laga pekan ke-30 Super League musim 2025/2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Selasa (28/4) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

Laga ini sejatinya merupakan kandang Arema FC. Namun, karena tidak mendapatkan izin keamanan, pertandingan harus dipindahkan ke Bali tanpa kehadiran penonton.

Kondisi tersebut membuat atmosfer laga dipastikan berbeda dari biasanya. Meski tanpa suporter, tensi pertandingan tetap diprediksi tinggi mengingat rivalitas panjang kedua tim.

Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan atas Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, menjadi modal penting jelang laga krusial ini.

Dalam pertandingan tersebut, performa tim terlihat solid. Francisco Rivera dan kawan-kawan mampu tampil efektif dan menekan tuan rumah sepanjang laga.