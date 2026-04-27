Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 27 April 2026 | 14.02 WIB

Tak Pernah Kalah Lawan Arema FC di Bali! Bernardo Tavares Wajib Jaga Dominasi Persebaya Surabaya

Selebrasi pemain Persebaya Surabaya usai mencetak gol dalam laga derbi Jawa Timur melawan Arema FC di Bali. (Persebaya)

JawaPos.com—Persebaya Surabaya punya catatan menarik jelang derbi Jawa Timur kontra Arema FC. Green Force tercatat tak pernah kalah saat menghadapi rivalnya itu di Bali, sebuah rekor yang kini jadi taruhan besar bagi Bernardo Tavares.

Fakta tersebut bukan sekadar statistik biasa. Dalam dua pertemuan terakhir di Pulau Dewata, Persebaya Surabaya sukses meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang saat menghadapi Arema FC.

Catatan itu terjadi pada pekan ke-30 musim 2024 saat Persebaya Surabaya menang tipis 1-0. Lalu berlanjut pada musim 2025 dengan hasil imbang 1-1 yang semakin menegaskan dominasi Green Force di Bali.

Kini, rekor tersebut kembali diuji dalam laga pekan ke-30 Super League musim 2025/2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Selasa (28/4) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

Laga ini sejatinya merupakan kandang Arema FC. Namun, karena tidak mendapatkan izin keamanan, pertandingan harus dipindahkan ke Bali tanpa kehadiran penonton.

Kondisi tersebut membuat atmosfer laga dipastikan berbeda dari biasanya. Meski tanpa suporter, tensi pertandingan tetap diprediksi tinggi mengingat rivalitas panjang kedua tim.

Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan atas Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, menjadi modal penting jelang laga krusial ini.

Dalam pertandingan tersebut, performa tim terlihat solid. Francisco Rivera dan kawan-kawan mampu tampil efektif dan menekan tuan rumah sepanjang laga.

Hasil positif itu memperlihatkan kesiapan Persebaya Surabaya dalam menghadapi tekanan. Terlebih, konsistensi permainan mulai terlihat di fase akhir musim ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Dilempari Botol di Kanjuruhan, Leo Lelis Tak Gentar! Kisah Pilu Bek Persebaya Surabaya Jelang Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Dilempari Botol di Kanjuruhan, Leo Lelis Tak Gentar! Kisah Pilu Bek Persebaya Surabaya Jelang Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

Minggu, 26 April 2026 | 19.45 WIB

Bojan Hodak Berikan Bocoran ke Bernardo Tavares! Persebaya Surabaya Ditantang Bongkar Tembok Baja Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Bojan Hodak Berikan Bocoran ke Bernardo Tavares! Persebaya Surabaya Ditantang Bongkar Tembok Baja Arema FC

Minggu, 26 April 2026 | 18.46 WIB

Motivasi Berlipat Lucas Frigeri Hadapi Persebaya Surabaya! Kiper Arema FC Fokus Penuh Jelang Derbi Jawa Timur - Image
Sepak Bola Indonesia

Motivasi Berlipat Lucas Frigeri Hadapi Persebaya Surabaya! Kiper Arema FC Fokus Penuh Jelang Derbi Jawa Timur

Minggu, 26 April 2026 | 18.22 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

