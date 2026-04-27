Tembus 100 Laga Bersama Persebaya Surabaya! Leo Lelis Siap Hancurkan Arema FC di Derbi Jawa Timur

JawaPos.com–Pencapaian spesial akhirnya dirasakan Leo Lelis bersama Persebaya Surabaya. Bek asal Brasil itu resmi menembus 100 penampilan di Super League saat turun menghadapi Malut United.

Momen ini bukan sekadar angka bagi Leo Lelis, tetapi simbol perjalanan panjang yang penuh tantangan bersama Persebaya. Dia membuktikan diri sebagai salah satu pemain asing di super league yang mampu bertahan dan berkembang di kerasnya kompetisi sepak bola Indonesia.

Selama enam musim berkiprah di Indonesia, Leo Lelis menunjukkan konsistensi yang tidak mudah dicapai pemain lain. Dari fase adaptasi hingga menjadi pilar utama di lini belakang Persebaya Surabaya, semuanya dia jalani dengan kerja keras.

”Ini adalah momen yang sangat spesial bagi saya. Bisa mencapai pencapaian ini bersama Persebaya dengan seragam hijau tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Saya sangat bahagia,” ujar Leo Lelis.

Perjalanan karir Leo Lelis di Indonesia dimulai dari Persiraja Banda Aceh. Di klub tersebut, dia mulai mengenal gaya bermain khas Super League yang mengandalkan fisik dan determinasi tinggi.

Setelah itu, Leo sempat kembali memperkuat Persebaya Surabaya pada musim 2022/2023. Dia kemudian melanjutkan petualangan bersama klub lain seperti Persijap Jepara sebelum akhirnya kembali menjadi bagian dari Green Force.

Perjalanan itu membentuk karakter Leo Lelis sebagai bek tangguh yang tak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga berani membantu serangan. Pengalaman lintas klub membuatnya semakin matang dalam membaca permainan.

Salah satu momen yang paling membekas dalam ingatannya terjadi saat menghadapi Arema FC. Laga tersebut dia jalani ketika masih berseragam Borneo FC dan menjadi titik penting dalam perjalanan karirnya.