PSS Sleman Siap Tempur di Kandang Persiba, Ansyari Lubis Tekankan Fokus dan Konsentrasi

Ansyari Lubis. (Istimewa)
JawaPos.com - PSS Sleman mulai meningkatkan intensitas persiapan jelang laga penting menghadapi Persiba Balikpapan pada pekan ke-26 Pegadaian Championship 2025/2026.
Pertandingan yang digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Minggu (26/4/2026) malam WIB itu menjadi salah satu laga krusial bagi langkah Laskar Sembada dalam menjaga peluang promosi ke Liga 1 musim depan.
Pelatih kepala PSS, Ansyari Lubis, menegaskan bahwa timnya kini menjalani persiapan dengan lebih serius dibanding pertandingan sebelumnya.
Menurutnya, duel melawan Persiba memiliki arti penting karena hasil akhir pertandingan bisa memengaruhi posisi tim dalam persaingan papan atas klasemen.
Usai memimpin sesi latihan di Lapangan Pakembinangun, Kamis (23/4/2026) sore WIB, Ansyari meminta para pemain menjaga fokus dan konsentrasi selama masa persiapan hingga pertandingan berlangsung.
“Yang pasti kita lebih konsentrasi, fokus karena pertandingan ini sangat menentukan. Jadi persiapan harus lebih matang,” kata Ansyari Lubis dikutip dari pssleman.id.
Kondisi tim yang lengkap menjadi kabar positif bagi PSS Sleman menjelang laga tandang tersebut. Seluruh pemain dipastikan berada dalam kondisi siap bermain tanpa gangguan cedera maupun hukuman akumulasi kartu kuning.
Situasi ini memberi keuntungan bagi tim pelatih untuk menyiapkan strategi terbaik menghadapi permainan Persiba Balikpapan.
Ansyari mengaku bersyukur seluruh pemain tersedia sehingga tim memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan komposisi terbaik di lapangan.
Ia berharap kondisi tersebut bisa membantu PSS tampil maksimal dan membawa pulang hasil positif dari Balikpapan.
