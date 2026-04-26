Jakmania Wajib Simak, Berikut Panduan Akses Masuk dan Keluar saat Persija Jakarta Jamu Persis Solo di SUGBK

JawaPos.com–Kelompok suporter The Jakmania dan seluruh penonton yang berminat menyaksikan duel Persija Jakarta vs Persis Solo tak perlu khawatir dan kebingungan mencari akses masuk dan keluar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Berikut adalah panduan lengkap soal akses masuk dan keluar stadion megah di Jakarta tersebut.

Persija Jakarta akan menjamu Persis Solo di SUGBK pada Senin (26/4) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini merupakan laga pekan ke-30 Super League 2025/2026.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kembali menjadikan SUGBK sebagai kandang sementara, karena Jakarta International Stadium (JIS) sedang dalam perawatan. Sebelumnya, Persija Jakarta juga memainkan laga kandang di stadion bersejarah tersebut.

Tepatnya, ketika menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 Super League 2025/2026, Sabtu 11 April 2026. Dalam laga tersebut, Persija Jakarta menang telak 3-0 atas Persebaya Surabaya.

Setelah pertandingan itu, Persija Jakarta memainkan dua laga tandang melawan PSBS Biak dan PSIM Jogjakarta. Namun sayang, Macan Kemayoran gagal meraih hasil sempurna di dua laga tandang tersebut, yakni satu kemenangan dan imbang.

Setelah dua pekan bermain di luar Jakarta, kini Persija Jakarta kembali bermain kandang. Nah, Macan Kemayoran mencoba memberikan panduan kepada suporter Jakmania maupun penonton yang berniat hadir ke SUGBK.

Dalam unggahannya di instagram klub, Persija Jakarta menjelaskan detail panduan akses masuk dan keluar SUGBK saat menjamu Persis Solo. Total ada enam pintu akses masuk bagi pejalan kaki untuk memasuki area GBK.

Setelah memasuki area GBK, ada empat akses yang dibuka untuk masuk ke dalam SUGBK. Empat akses tersebut adalah, penonton bisa masuk lewat plaza timur, plaza barat, plaza utara, dan plaza tenggara.