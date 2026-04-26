Mauricio Souza Keluhkan Singkatnya Waktu Persiapan Jelang Persija Jakarta Vs Persis Solo

JawaPos.com–Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengungkap masalah yang dialami timnya jelang menghadapi Persis Solo di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Souza mengeluhkan singkatnya waktu persiapan skuad Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta.

Persija Jakarta dan klub Super League lainnya bisa dibilang sedang menjalani rintangan yang sama, yakni perihal waktu persiapan yang mepet. Setelah melakoni laga tandang melawan PSIM Jogjakarta pada Rabu (22/4), kini skuad Macan Kemayoran akan menjalani laga kandang kotra Persis Solo.

Sesuai jadwal, Persija Jakarta akan menjamu Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (27/4) pukul 19.00 WIB. Artinya, praktis Macan Kemayoran hanya punya waktu persiapan selama lima hari saja.

Bahkan secara total, Persija Jakarta memainkan tiga laga sekaligus dalam kurun waktu 10 hari. Mengingat, sebelum melawan PSIM Jogjakarta, Macan Kemayoran memainkan laga tandang lainnya menghadapi PSBS Biak pada (18/4).

Masalah persiapan mepet inilah yang dikeluhkan Souza menjelang laga krusial Persija Jakarta vs Persis Solo.

”Persiapan cukup singkat karena keterbatasan waktu. Seperti yang kalian tahu, kami akan bermain dan sedang menjalani dua pertandingan dalam waktu kurang dari lima hari,” kata Souza dalam konferensi pers jelang laga melawan Persis Solo, Minggu (26/4).

Kendati demikian, Souza menegaskan bahwa Persija Jakarta berjalan dengan baik. Juru taktik asal Brasil itu mengungkapkan bahwa fokus utama Macan Kemayoran selama masa persiapan adalah penyelesaian akhir.

”Namun, sesuai dengan yang kami rencanakan, kami berhasil melakukan semua yang ingin kami capai. Kami banyak berlatih soal penyelesaian akhir dan permainan di sepertiga akhir lapangan, agar kami bisa lebih efektif dalam pertandingan,” terang Souza.