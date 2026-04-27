Jadi Sorotan di 2 Laga Terakhir! Persija Jakarta Fokus Asah Finishing Jelang Lawan Persis Solo

JawaPos.com–Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengakui masalah penyelesaian akhir menjadi titik lemah timnya. Souza pun fokus mengasah finishing jelang melawan Persis Solo di pekan ke-30 Super League 2025/2026.

Persija Jakarta akan menjamu Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (27/4) pukul 19.00 WIB. Jelang duel tersebut, skuad Macan Kemayoran dihantui masalah yang cukup krusial, yakni soal kreativitas dan penyelesaian di lini serang.

Kelemahan tersebut tercermin pada dua pertandingan terakhir Persija Jakarta, ketika menang 1-0 lawan PSBS Biak (18/4) dan imbang 1-1 kontra PSIM Jogjakarta (22/4). Macan Kemayoran tampil dominan dan menciptakan cukup banyak peluang dalam dua laga tersebut, namun kesulitan untuk mencetak gol.

Situasi tersebut membuat Persija Jakarta mendapatkan banyak kritikan. Terkhusus dari kelompok suporter mereka, Jakmania.

Souza pun menyadari masalah tersebut. Juru taktik asal Brasil itu menegaskan bahwa tim asuhannya telah berlatih keras dalam hal penyelesaian akhir. Namun, masih kurang beruntung karena gol yang dinanti tak kunjung datang.

”Kami sudah mengerjakan hal ini sejak awal kompetisi. Ada kalanya bola memang tidak masuk. Kami selalu berusaha menganalisis permainan yang kami jalani dan menyusun latihan berdasarkan apa yang kami anggap sebagai titik lemah tim,” kata Souza dalam konferensi pers jelang laga kontra Persis Solo, Minggu (26/4).

”Jadi, seperti yang saya bilang, dalam dua pertandingan terakhir kami mampu menciptakan peluang, tetapi belum efektif di sepertiga akhir,” sambung dia.

Oleh karena itu, Souza memanfaatkan waktu persiapan yang minim ini dengan berfokus pada penyelesaian akhir. Eks pelatih Madura United itu berharap tim besutannya bisa mengkonversi segala peluang menjadi gol saat menghadapi Persis Solo.