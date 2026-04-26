Belum Final! Bernardo Tavares Masih Otak-atik Skuad Persebaya Surabaya Jelang Lawan Arema FC

JawaPos.com — Persebaya Surabaya belum mengunci komposisi pemain jelang duel panas menghadapi Arema FC pada pekan ke-30 Super League 2025/2026. Laga yang digelar Selasa (28/4/2026) itu tetap menyimpan tensi tinggi meski tanpa kehadiran suporter di stadion.

Pertandingan dipastikan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta setelah laga kandang Arema FC dipindahkan dari Malang.

Keputusan ini diambil karena faktor izin keamanan dari pihak kepolisian yang tidak memungkinkan laga digelar di lokasi semula.

Situasi tanpa penonton membuat atmosfer pertandingan diprediksi berbeda dari biasanya. Namun, duel antara Persebaya Surabaya dan Arema FC tetap menyimpan rivalitas kuat yang sulit diredam.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengaku belum menentukan skuad utama untuk laga krusial ini.

Ia masih memantau kondisi terkini para pemain setelah menjalani pertandingan sebelumnya yang cukup menguras tenaga.

"Kita akan melihat perkembangan kondisi para pemain terlebih dahulu. Kita akan lihat siapa pemain yang paling siap, dan kita akan menganalisis permainan lawan kita," ujar Tavares.

Pernyataan ini menegaskan pendekatan realistis yang diambil pelatih asal Portugal tersebut.