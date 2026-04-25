Bojan Hodak Bongkar Alasan Pasang Fitrah Maulana di Laga Persib Bandung vs Arema FC

Fitrah Maulana diturunkan Bojan Hodak saat menghadapi Arema FC. (persib.co.id)

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengambil keputusan berani dengan menurunkan Fitrah Maulana di bawah mistar gawang saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-29 Super League 2025/2026. Juru taktik asal Kroasia itu pun mengungkap alasannya.

Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, harus puas bermain imbang tanpa gol saat menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4) malam WIB. Yang menarik, Hodak memainkan Fitrah dalam pertandingan tersebut.

Pelatih berkepala plontos itu rela menepikan Teja Paku Alam, sang penjaga gawang utama yang telah mencatatkan 16 clean sheet. Keputusan tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan besar. Sebab, Hodak mengambil langkah berani memainkan Fitrah di laga yang sangat krusial.

Menjawab hal itu, Hodak menjelaskan, diirnya memainkan Fitrah untuk memenuhi slot pemain U-23 sesuai dengan regulasi. Pasalnya. Kakang Rudianto yang biasa dimainkan untuk memenuhi regulasi harus absen karena mengalami cedera.

“Untuk Fitrah, saya memasangnya sebagai starter karena Kakang tidak berlatih di satu-dua latihan terakhir akibat cedera ringan. Jadi kami memilih Fitrah untuk pemain U-23 yang dimainkan sebagai starter,” kata Hodak dalam konferensi pers usai laga, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Ini adalah kali kedua Fitrah tampil bersama Persib Bandung di Super League 2025/2026. Sebelumnya, kiper berusia 19 tahun itu telah menandakan debutnya pada pertandingan melawan Borneo FC pada putaran pertama.

Di sisi lain, Hodak juga tidak memasukkan nama Ramon Tanque dalam daftar susunan pemain Persib Bandung versus Arema FC. Padahal, striker asal Brasil itu tampil cukup tajam dengan kontribusi tiga gol di tiga laga terakhir Pangeran Biru sebelum menghadapi Arema FC.

Pelatih asal Kroasia itu mengungkapkan Ramon Tanque tidak memiliki masalah apapun. Keputusan tersebut diambil Hodak untuk merotasi pemain, dengan menyiapkan Andrew Jung dan Sergio Castel di laga kontra Arema FC.

“Tidak ada masalah, Ramon di beberapa laga terakhir menjadi starter dan kali ini saya menyiapkan Jung bersama Sergio,” terang Hodak.

Sementara hasil imbang tersebut membuat Persib Bandung terpeleset untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Pangeran Biru harus bermain imbang 2-2 melawan Dewa United di pekan ke-28 Super League 2025/2026.