Dilempari Botol di Kanjuruhan, Leo Lelis Tak Gentar! Kisah Pilu Bek Persebaya Surabaya Jelang Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

Leo Lelis siap habis-habisan bela Persebaya Surabaya. (Persebaya)
JawaPos.com–Persebaya Surabaya kembali bersiap menghadapi laga panas kontra Arema FC pada pekan ke-30 Super League 2025/2026. Duel sarat gengsi itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4) tanpa kehadiran penonton.
Situasi tanpa suporter pada lanjutan super league, justru mengingatkan publik pada rivalitas panjang Persebaya vs Arema FC yang kerap memanas di lapangan. Salah satu cerita paling membekas datang dari bek asing Persebaya Surabaya, Leo Lelis, yang pernah merasakan langsung atmosfer ekstrem di Stadion Kanjuruhan.
Momen itu terjadi pada 1 Oktober 2022 saat Persebaya Surabaya menang dramatis 3-2 atas Arema FC. Namun, kemenangan tersebut berubah menjadi kenangan kelam karena berujung pada Tragedi Kanjuruhan yang mengguncang sepak bola Indonesia.
Leo Lelis menjadi bagian penting dalam laga tersebut dengan berduet bersama Rizky Ridho di lini belakang. Di bawah arahan pelatih Aji Santoso, dia tampil solid menjaga pertahanan tim Green Force dari gempuran tuan rumah.
”Sejak saya datang ke Persebaya, saya selalu dengar tentang pertandingan melawan Arema adalah pertandingan yang spesial. Dan momen pertandingan ini tiba saat kita kalah tiga kali beruntun lalu kita menghadapi Arema,” ungkap Leo Lelis di kanal resmi Persebaya Surabaya.
Tekanan besar sudah terasa bahkan sebelum pertandingan dimulai. Lelis mengakui seluruh tim memiliki motivasi berlipat untuk bangkit dari tren negatif sekaligus membuktikan kualitas di laga penuh gengsi tersebut.
”Itu membuat pertandingan ini penting bagi kami, sejak pekan pertama, kita merasa ingin cepat bermain di pertandingan ini. Kami ingin sekali bermain di laga lawan Arema ini secepatnya, kami mempersiapkan diri sangat keras,” lanjut Leo Lelis.
Persiapan matang itu berbuah hasil di lapangan. Persebaya Surabaya tampil disiplin dan mampu menjaga fokus hingga peluit akhir dibunyikan.
”Dan saat itu tiba, lebih siap untuk menghadapi pertandingan ini,” kata Leo Lelis singkat.
