Bojan Hodak Berikan Bocoran ke Bernardo Tavares! Persebaya Surabaya Ditantang Bongkar Tembok Baja Arema FC

JawaPos.com — Persebaya Surabaya dihadapkan pada tantangan besar saat bersua Arema FC di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Duel panas yang digelar Selasa, 28 April 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar ini dipastikan berjalan sengit sejak menit awal.

Green Force wajib menemukan cara untuk menembus pertahanan rapat Arema FC yang terbukti sulit ditembus.

Apalagi, bocoran dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bisa menjadi kunci penting bagi Bernardo Tavares dalam meracik strategi.

Pada pekan sebelumnya, Persib Bandung gagal memanfaatkan dominasi mereka saat menghadapi Arema FC.

Laga yang digelar Jumat malam (24/4/2026) itu berakhir tanpa gol meski Maung Bandung tampil menekan sepanjang pertandingan.

Secara statistik, Persib Bandung tampil sangat dominan dengan mencatatkan 29 tembakan. Namun, tak satu pun peluang tersebut mampu mengoyak jala gawang Arema FC yang tampil sangat disiplin.

Bojan Hodak pun tak menutupi rasa frustrasinya usai laga tersebut. “Tentu saja melihat statistik tersebut membuat kami frustasi. Saya respek kepada Arema FC di pertandingan ini,” ujarnya.

Pernyataan itu menggambarkan betapa solidnya lini belakang Arema FC saat menghadapi tekanan bertubi-tubi. Bahkan, kekuatan utama tim asuhan Marcos Santos terletak pada kolektivitas dalam bertahan.