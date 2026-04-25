Semua Sayang Pedro Matos! Tapi Kenapa Bonek Minta Dicadangkan Persebaya Surabaya Jelang Lawan Arema FC?

Ekspresi Pedro Matos saat berjuang bersama Persebaya Surabaya menghadapi Malut United di Stadion Gelora Kie Raha. (Persebaya)
JawaPos.com–Kemenangan Persebaya Surabaya atas Malut United memang terasa melegakan setelah melewati tren negatif. Namun di balik skor 2-0 itu, suara-suara evaluasi justru menggema dari tribun virtual Bonek.
Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4), menjadi titik balik hasil bagi Green Force. Tapi bagi suporter, hasil akhir tak otomatis menutupi sejumlah catatan penting dalam performa tim.
Sorotan tajam justru mengarah ke Pedro Matos, gelandang asal Brasil yang belum menunjukkan kontribusi maksimal. Sejak didatangkan pada paruh musim lalu, ekspektasi tinggi belum sepenuhnya terjawab di lapangan.
Baca Juga:Real Madrid Geram Terhadap Kepemimpinan Wasit, Protes Keras Penalti yang Dirampok saat Lawan Real Betis
Komentar Bonek di media sosial pun tak terbendung dan cenderung blak-blakan.
”Alhamdulillah, Pedro karo Malik tolong dinotice, Min. Lek sampek akhir musim gak berubah mungkin musim ngarep iso ga diperpanjang,” tulis salah satu suporter.
Tak hanya itu, persoalan chemistry antar pemain juga menjadi perhatian serius. ”PR masih sama Matos Perovic Malik masih sering salah passing, chemistry gada dan tidak bisa memanfaatkan peluang,” tulis Bonek lainnya.
Baca Juga:Darurat Bek Kanan! Liverpool Siap Meledak di Bursa Transfer, Denzel Dumfries Jadi Target Panas
Bahkan ada yang menilai permainan tim justru lebih hidup setelah Pedro ditarik keluar. ”Hasil setelah Matos ditarik keluar,” tulis komentar singkat yang cukup menohok.
Nada kritik makin tajam dengan gaya khas suporter Surabaya yang lugas. ”Matos sesuk di kancingi sek ae,” tulis salah satu akun, menandakan harapan agar sang pemain dicadangkan di laga berikutnya.
Di sisi lain, pujian justru mengalir ke Milos Raickovic yang tampil konsisten. ”Pemain lak main di kiro g ketok Lk g main keroso yh iku @milos_rai tp lak Matos fix anak emas,” tulis seorang Bonek.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!