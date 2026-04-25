Semua Sayang Pedro Matos! Tapi Kenapa Bonek Minta Dicadangkan Persebaya Surabaya Jelang Lawan Arema FC?

JawaPos.com–Kemenangan Persebaya Surabaya atas Malut United memang terasa melegakan setelah melewati tren negatif. Namun di balik skor 2-0 itu, suara-suara evaluasi justru menggema dari tribun virtual Bonek.

Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4), menjadi titik balik hasil bagi Green Force. Tapi bagi suporter, hasil akhir tak otomatis menutupi sejumlah catatan penting dalam performa tim.

Sorotan tajam justru mengarah ke Pedro Matos, gelandang asal Brasil yang belum menunjukkan kontribusi maksimal. Sejak didatangkan pada paruh musim lalu, ekspektasi tinggi belum sepenuhnya terjawab di lapangan.

Komentar Bonek di media sosial pun tak terbendung dan cenderung blak-blakan.

”Alhamdulillah, Pedro karo Malik tolong dinotice, Min. Lek sampek akhir musim gak berubah mungkin musim ngarep iso ga diperpanjang,” tulis salah satu suporter.

Tak hanya itu, persoalan chemistry antar pemain juga menjadi perhatian serius. ”PR masih sama Matos Perovic Malik masih sering salah passing, chemistry gada dan tidak bisa memanfaatkan peluang,” tulis Bonek lainnya.

Bahkan ada yang menilai permainan tim justru lebih hidup setelah Pedro ditarik keluar. ”Hasil setelah Matos ditarik keluar,” tulis komentar singkat yang cukup menohok.

Nada kritik makin tajam dengan gaya khas suporter Surabaya yang lugas. ”Matos sesuk di kancingi sek ae,” tulis salah satu akun, menandakan harapan agar sang pemain dicadangkan di laga berikutnya.