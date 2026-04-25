Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 25 April 2026 | 22.52 WIB

Semua Sayang Pedro Matos! Tapi Kenapa Bonek Minta Dicadangkan Persebaya Surabaya Jelang Lawan Arema FC?

Ekspresi Pedro Matos saat berjuang bersama Persebaya Surabaya menghadapi Malut United di Stadion Gelora Kie Raha. (Persebaya)

JawaPos.com–Kemenangan Persebaya Surabaya atas Malut United memang terasa melegakan setelah melewati tren negatif. Namun di balik skor 2-0 itu, suara-suara evaluasi justru menggema dari tribun virtual Bonek.

Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4), menjadi titik balik hasil bagi Green Force. Tapi bagi suporter, hasil akhir tak otomatis menutupi sejumlah catatan penting dalam performa tim.

Sorotan tajam justru mengarah ke Pedro Matos, gelandang asal Brasil yang belum menunjukkan kontribusi maksimal. Sejak didatangkan pada paruh musim lalu, ekspektasi tinggi belum sepenuhnya terjawab di lapangan.

Komentar Bonek di media sosial pun tak terbendung dan cenderung blak-blakan.

”Alhamdulillah, Pedro karo Malik tolong dinotice, Min. Lek sampek akhir musim gak berubah mungkin musim ngarep iso ga diperpanjang,” tulis salah satu suporter.

Tak hanya itu, persoalan chemistry antar pemain juga menjadi perhatian serius. ”PR masih sama Matos Perovic Malik masih sering salah passing, chemistry gada dan tidak bisa memanfaatkan peluang,” tulis Bonek lainnya.

Bahkan ada yang menilai permainan tim justru lebih hidup setelah Pedro ditarik keluar. ”Hasil setelah Matos ditarik keluar,” tulis komentar singkat yang cukup menohok.

Nada kritik makin tajam dengan gaya khas suporter Surabaya yang lugas. ”Matos sesuk di kancingi sek ae,” tulis salah satu akun, menandakan harapan agar sang pemain dicadangkan di laga berikutnya.

Di sisi lain, pujian justru mengalir ke Milos Raickovic yang tampil konsisten. ”Pemain lak main di kiro g ketok Lk g main keroso yh iku @milos_rai tp lak Matos fix anak emas,” tulis seorang Bonek.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Arkhan Fikri Bidik 3 Poin! Derby Panas Arema FC vs Persebaya Surabaya Tetap Membara Meski Digelar di Bali - Image
Sepak Bola Indonesia

Arkhan Fikri Bidik 3 Poin! Derby Panas Arema FC vs Persebaya Surabaya Tetap Membara Meski Digelar di Bali

Sabtu, 25 April 2026 | 18.33 WIB

Resmi Tanpa Penonton di Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Berubah Drastis - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi Tanpa Penonton di Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Berubah Drastis

Sabtu, 25 April 2026 | 18.31 WIB

Psywar Marcos Santos! Arema FC Siap Tempur di Mana Saja, Persebaya Surabaya Wajib Waspada di Derby Jawa Timur - Image
Sepak Bola Indonesia

Psywar Marcos Santos! Arema FC Siap Tempur di Mana Saja, Persebaya Surabaya Wajib Waspada di Derby Jawa Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 18.29 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore